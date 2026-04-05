Μεσσηνία: Το κόμμα Κασσελάκη για τις επιδοτήσεις αγροτών

“Την άμεση κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, τον οριστικό τερματισμό των πολιτικών ασυλιών και μεγαλύτερες επιδοτήσεις στους αγρότες μας από τη φετινή χρονιά”, απαιτούν οι Δημοκράτες (Προοδευτικό Κέντρο – κόμμα Κασσελάκη).

Σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Οργάνωση Μεσσηνίας των Δημοκρατών αναφέρει:

“Η αποκάλυψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για τη δράση ιεραρχικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης που λυμαίνονταν τις αγροτικές επιδοτήσεις το 2021 αποτελεί πλήγμα στην αξιοπιστία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Το αίτημα για άρση ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών και η έρευνα για δύο πρώην υπουργούς αποκαλύπτουν το μέγεθος της συστημικής διαφθοράς.

Οι Δημοκράτες τονίζουμε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί απόλυτη ηθική και πολιτική δικαίωση της Τυχεροπούλου, της whistle-blower που δικαιώθηκε δικαστικά, μετά την αδικαιολόγητη στοχοποίησή της για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση για τη συστηματική χρήση του άρθρου 86 του Συντάγματος ως «πλυντήριο» ποινικών ευθυνών. Απαιτούμε ξεκάθαρα: η απάτη και η απιστία δεν είναι υπουργικό

καθήκον· είναι εγκληματικές πράξεις που στέρησαν πόρους από τον Έλληνα αγρότη και πλήττουν το δημόσιο συμφέρον.

Στη Μεσσηνία, λοιπόν, όπως και σε ολόκληρη την Ελλάδα για να επιστρέψουν οι αγρότες στην παραγωγή και στα χωράφια τους, θα πρέπει να δικαιωθούν ηθικά και οικονομικά. Ηθικά μέσω της Δικαιοσύνης και οικονομικά με τη μεγαλύτερη καταβολή επιδοτήσεων από τη φετινή χρονιά.

Οι Δημοκράτες απαιτούμε: Την άμεση κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος. Τον οριστικό τερματισμό των πολιτικών ασυλιών. Την πλήρη συνεργασία της Βουλής με την EPPO χωρίς καθυστερήσεις. Μεγαλύτερες επιδοτήσεις στους αγρότες μας από τη φετινή χρονιά. Η συγκάλυψη τελείωσε. Η Δικαιοσύνη δεν θα σταματά πλέον μπροστά στις υπουργικές πόρτες”.