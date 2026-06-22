Παράσταση διαμαρτυρίας αγροτών στην Καλαμάτα

Η Ομοσπονδία καλεί όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού να δώσουν μαζικό και δυναμικό «παρών» στην παράσταση διαμαρτυρίας (θα γίνει προσυγκέντρωση στις 10 στον σταθμό στη Μεσσήνη), επισημαίνοντας ότι “η δύναμή μας βρίσκεται στην οργάνωση και στον αγώνα. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας να παραμείνουμε στα χωράφια και στις στάνες μας και να ζούμε με αξιοπρέπεια από τη δουλειά μας”.

Αναλυτικά, η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, απευθυνόμενοι σε αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους, παρατηρεί: “Τον χειμώνα βγήκαμε στους δρόμους, γιατί δεν μπορούσαμε πλέον να επιβιώσουμε. Σήμερα, η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά οξύνεται επικίνδυνα. Τα προβλήματα που μας έβγαλαν στα μπλόκα, παραμένουν και γιγαντώνονται.

Το κόστος παραγωγής, εξαιτίας του πολέμου και της ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες «καρατομήσεις». Βλέπουμε πως όλοι μας δυσκολευόμαστε να καλλιεργήσουμε, καθώς η ρευστότητα είναι μηδενική και το μέλλον δυσοίωνο, καθώς βλέπουμε όλα τα προϊόντα μας να πωλούνται κάτω του κόστους παραγωγής.

Διεκδικούμε να δοθεί τώρα, υπό τη μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που, με βάση τους υπολογισμούς της ίδιας της κυβέρνησης και της ΕΕ, έχει υπεξαιρεθεί και χαθεί από τις τσέπες μας τα τελευταία 7 χρόνια λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, απαιτούμε άμεσα: Μείωση κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα. Απαιτούμε το πετρέλαιο στον αγρότη στο 1 ευρώ, όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση την περίοδο των μπλόκων. Εγγυημένες τιμές: Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, να αφήνουν εισόδημα επιβίωσης και να μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να παράγουμε. Άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων: Όχι άλλες δικαιολογίες και αποκλεισμοί. Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο έλεος της ευλογιάς και του αφθώδη πυρετού. Απαιτούμε άμεσα μέτρα προστασίας και αποζημιώσεις για τις απώλειες”.