Αύριο ξεκινούν οι ψεκασμοί δακοκτονίας στη Μεσσηνία

Οι πρώτοι ψεκασμοί να προγραμματίζονται για αύριο Πέμπτη 25 Ιουνίου, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος θα καλυφθούν οι Τοπικές Κοινότητες Χράνων, Καστάνιας, Χαρακοπιού, Κορώνης, Μικράς Μαντίνειας και Λεΐκων, καθώς και περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας εκατέρωθεν της Λακωνικής οδού, στη Ρίζα, το Ξεροκάμπι και το Βαθύ Λαγκάδι.

Η ΔΑΟΚ Μεσσηνίας επισημαίνει ότι από τα τέλη Μαΐου έχει εγκατασταθεί το δίκτυο παγίδων μέσω του οποίου παρακολουθούνται οι πληθυσμοί του δάκου, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ικανοποιητική καρποφορία στη συντριπτική πλειονότητα των ελαιοκομικών περιοχών της Μεσσηνίας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι σε περιοχές με χαμηλή καρποφορία, όπου η αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών είναι περιορισμένη, ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετες επεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς, πάντα με την καθοδήγηση των τεχνικών τους συμβούλων και σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Η υπηρεσία καλεί τους ελαιοπαραγωγούς να συνεργάζονται με τα συνεργεία δακοκτονίας, να εξασφαλίζουν πρόσβαση στα λιοστάσια ανοίγοντας τυχόν περιφράξεις, να καθαρίζουν τους αγρούς από εμπόδια και ζιζάνια και να παρευρίσκονται κατά την εφαρμογή των ψεκασμών για την καλύτερη παρακολούθηση της διαδικασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στους μελισσοκόμους, οι οποίοι καλούνται να λάβουν μέτρα προστασίας των μελισσοσμηνών τους, καθώς και στους βιοκαλλιεργητές που οφείλουν να έχουν οριοθετήσει και επισημάνει κατάλληλα τους ελαιώνες τους.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των ψεκασμών θα αναρτάται στις τοπικές κοινότητες και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Μεσσηνίας για περισσότερες πληροφορίες.