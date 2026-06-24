Ενωση Μεσσηνίας: Παρέμβαση για προστασία ελαιολάδου και ελιάς Καλαμών στην αυστραλιανή αγορά

Με επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, η Ένωση Μεσσηνίας επισημαίνει ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία της δημόσιας διαβούλευσης της Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) αποδίδει υπέρμετρη βαρύτητα σε επιμέρους διατροφικούς δείκτες, όπως τα κορεσμένα λιπαρά και το νάτριο, χωρίς να λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα συνολικά οφέλη των προϊόντων της Μεσογειακής Διατροφής.

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Αυστραλία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές για τις ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση Μεσσηνίας, η χώρα εισήγαγε περισσότερους από 42.000 τόνους ελαιολάδου την ελαιοκομική περίοδο 2024-2025, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές προς την αυστραλιανή αγορά αυξήθηκαν κατά 162,4% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, η Αυστραλία αποτελεί σημαντικό προορισμό για τις ελιές Καλαμών, στις οποίες η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή εξαγωγική παρουσία.

Η Ένωση Μεσσηνίας προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του συστήματος μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές, στρέβλωση του ανταγωνισμού υπέρ άλλων φυτικών ελαίων, ζημία στις ελληνικές εξαγωγές και τη δημιουργία ενός έμμεσου μη δασμολογικού εμποδίου στο διεθνές εμπόριο.

Για τον λόγο αυτό ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη της πρότασης, να κινητοποιήσει τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να θέσει το ζήτημα στον θεσμικό διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αυστραλίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, να επιδιώξει κοινή παρέμβαση με τις υπόλοιπες ελαιοπαραγωγές χώρες της Ε.Ε. και να συγκροτήσει εθνική ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή επιστημονικών και παραγωγικών φορέων.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ακόμη ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και η επιτραπέζια ελιά αποτελούν εμβληματικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφής και βασικά στοιχεία της Μεσογειακής Διατροφής, η οποία έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Η Ένωση Μεσσηνίας τονίζει ότι η Ελλάδα οφείλει να πρωταγωνιστήσει στη διαμόρφωση διεθνών προτύπων διατροφικής επισήμανσης που βασίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση και διασφαλίζουν δίκαιη αξιολόγηση των προϊόντων της.