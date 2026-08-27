Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας: Κάλεσμα σε κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη

Η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας καλεί αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η κινητοποίηση διοργανώνεται μετά από κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, με σημείο συγκέντρωσης τον Λευκό Πύργο, ενώ η Ομοσπονδία απευθύνει κάλεσμα για δυναμική παρουσία τόσο με πεζούς διαδηλωτές όσο και με τρακτέρ.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι τα προβλήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου παραμένουν και, όπως υποστηρίζει, οξύνονται καθημερινά. Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που θέτει είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές πώλησης των αγροτικών προϊόντων σε σχέση με τις τιμές που αυτά φτάνουν τελικά στον καταναλωτή, καθώς και οι εκκρεμότητες σε πληρωμές και αποζημιώσεις.

Παράλληλα, αναφέρεται στην ανάγκη αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος των παραγωγών, αλλά και στη λήψη ουσιαστικών μέτρων πρόληψης και προστασίας για το ζωικό κεφάλαιο.

«Η ΔΕΘ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΞΑΝΑ ΔΥΝΑΤΑ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ»

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το συλλαλητήριο αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματος και της δέσμευσης προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ότι οι διεκδικήσεις τους θα συνεχιστούν.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, η παρουσία στη ΔΕΘ αποτελεί «μεγάλη ευκαιρία» ώστε ο αγροτικός κόσμος να υψώσει ξανά «δυνατή και ενωμένη φωνή», μαζί με εργαζόμενους και άλλους πολίτες που θα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις της ίδιας ημέρας.

Η Ομοσπονδία ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματα των παραγωγών και ότι οι εξαγγελίες δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία μέτρα στήριξης.

«Δεν θα μείνουμε θεατές ώσπου να μας εξαφανίσετε από τα χωράφια μας», αναφέρεται στο κάλεσμα, με την Ομοσπονδία να τονίζει ότι «η δύναμή μας είναι στην οργάνωση, στον δρόμο και στην ενότητά μας».

Για πληροφορίες σχετικά με τη μετακίνηση προς τη Θεσσαλονίκη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 6980500937.