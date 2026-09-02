Ο πρόεδρος της Παναιγιαλείου Ενωσης Θανάσης Σωτηρόπουλος στην “Ε”: “Πολύ καλή χρονιά για τη σταφίδα”

Πολύ καλή χρονιά, καλύτερη από την περσινή και στην ποιότητα και την ποσότητα, θα είναι η φετινή για την παραγωγή σταφίδας σε όλες τις περιοχές που καλλιεργείται.

Αυτό τόνισε σε δηλώσεις του στην “Ε” ο πρόεδρος της Παναιγιαλείου Ενωσης Θανάσης Σωτηρόπουλος.

Επισήμανε ότι η εικόνα που καταγράφεται, “είναι καλό σημάδι για τους παραγωγούς, προκειμένου να καλύψουν τα χαμένα από τις προηγούμενες χρονιές, από το 2024 και πριν”, που υπήρχαν ζημιές στο προϊόν και χαμηλές τιμές.

Ο κ. Σωτηρόπουλος παρατήρησε πως “έγιναν νωρίς ζημιές, τον Μάρτιο, αλλά από κει και μετά τα πράγματα πήγαν πολύ καλά”.

Οσον αφορά τις τιμές, υπενθύμισε ότι “πέρυσι η τιμή ήταν πολύ καλή, 2,60 ευρώ και 2,80 για ΠΟΠ”, εξέφρασε την ελπίδα “και φέτος να είναι σε αυτά τα επίπεδα και ψηλότερα” και ξεκαθάρισε πως “αυτή την περίοδο δεν μπορούμε να πούμε τιμές, δεν έχουν κλειστεί συμβόλαια”.

Ο πρόεδρος της εμβληματικής σταφιδοπαραγωγικής Ενωσης σημείωσε πως “το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για καλή χρονιά, με την ελπίδα να επιβεβαιωθεί πως θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Η τιμή εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και από συγκυρίες”.

Τέλος, ο κ. Σωτηρόπουλος κάλεσε τους παραγωγούς “να εμπιστευτούν τους συνεταιρισμούς, όπως κάνουν κάθε χρόνο και δεν θα χάσουν” και κατέληξε:”Η Παναιγιάλειος στηρίζει το προϊόν κι εξάγει. Συνεργαζόμαστε με τους συνεταιρισμούς και πρώτα αυτούς στηρίζουμε. Οι παραγωγοί να προσέξουν να φτιάξουν την ποιότητα της σταφίδας, να μην τις αφήσουν άψητες και θα δικαιωθούν”.