Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας: Κατανάλωση ελαιολάδου και ελιών για την υγεία

Την καθημερινή κατανάλωση εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, στο πλαίσιο της μεσογειακής διατροφής, προτείνει η Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε), επισημαίνοντας τα οφέλη των δύο προϊόντων για την υγεία και την ανάγκη στήριξης των ελαιοπαραγωγών, ενόψει της νέας ελαιοκομικής περιόδου 2026-2027.

Σε ανακοίνωσή της η επιστημονική εταιρεία τονίζει ότι η συστηματική κατανάλωση ελαιολάδου έχει συνδεθεί με την προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος, χάρη στη συνδυασμένη δράση των βιοδραστικών συστατικών του. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα γλυκολιποειδή, που παρουσιάζουν αντιφλεγμονώδη δράση, στις φαινολικές ενώσεις με αντιοξειδωτικές ιδιότητες και στα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα.

Σύμφωνα με την 4Ε, η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία συνδέει την κατανάλωση ελαιολάδου με ευνοϊκές επιδράσεις στη λειτουργία των αγγείων, στον μεταβολισμό των λιπιδίων και στους μηχανισμούς της φλεγμονής. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί συσχετίσεις με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων χρόνιων παθήσεων, μεταξύ των οποίων ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι οι συσχετίσεις αυτές αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και ότι το ελαιόλαδο δεν αποτελεί αυτοτελή θεραπεία.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στις επιτραπέζιες ελιές, οι οποίες περιέχουν επίσης βιοδραστικά συστατικά. Η 4Ε επισημαίνει ότι ο τρόπος επεξεργασίας τους επηρεάζει τη διατροφική τους σύνθεση, καθώς η χρήση αλκαλικών διαλυμάτων για την εκπίκρανση μπορεί να υποβαθμίσει ορισμένα ευεργετικά συστατικά. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η περιεκτικότητά τους σε αλάτι.

Η επιστημονική εταιρεία συνδέει την αύξηση της κατανάλωσης με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ελαιοκομικός τομέας. Όπως επισημαίνει, η συγκομιδή της περιόδου 2026-2027 αρχίζει σε συνθήκες υποχώρησης των τιμών παραγωγού σε επίπεδα που χαρακτηρίζει μη βιώσιμα, ιδιαίτερα για τις μικρές, παραδοσιακές εκμεταλλεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι η ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης μπορεί να συμβάλει στη στήριξη του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών και των υπόλοιπων επαγγελματιών της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας.

Το κείμενο της ανακοίνωσης συντάχθηκε από τον ομότιμο καθηγητή Βιοχημείας και Χημείας Τροφίμων του ΕΚΠΑ Κ. Α. Δημόπουλο, με τη συμβολή του χημικού της Φαρμακευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ Ηλία Πολυχνιάτη, ενώ έλαβαν γνώση 33 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων που συμμετέχουν στην 4Ε.