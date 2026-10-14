Η πτώση τιμών πιέζει την αγορά ελαιολάδου - Δυναμική διαδήλωση στην Ιταλία, σε αναμονή των εξελίξεων η Μεσσηνία

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στην Απουλία, μία από τις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ιταλίας, όπου οι τιμές έχουν υποχωρήσει περίπου στα 4 ευρώ το κιλό.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι τον περασμένο Μάιο το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πωλούνταν περίπου 7 ευρώ το κιλό, ενώ σήμερα η τιμή του έχει περιοριστεί στα 4 ευρώ. Πρόκειται για πτώση περίπου 43% μέσα σε πέντε μήνες, την ώρα που σημαντικές ποσότητες ελαιολάδου παραμένουν απούλητες στις αποθήκες.

Οι οργανώσεις των παραγωγών ζητούν την ενεργοποίηση έκτακτων μέτρων ιδιωτικής αποθεματοποίησης, προκειμένου να περιοριστεί η διαθέσιμη προσφορά και να στηριχθούν οι τιμές. Παράλληλα, διεκδικούν χρηματοδότηση έως 300.000 ευρώ για τους συνεταιρισμούς και τα μεγάλα ελαιοτριβεία και έως 50.000 ευρώ για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη ο περιορισμός των αδασμολόγητων εισαγωγών ελαιολάδου από τρίτες χώρες, με ιδιαίτερη αναφορά στην Τυνησία, η ενίσχυση των ελέγχων ιχνηλασιμότητας και η σαφέστερη αναγραφή της προέλευσης του προϊόντος.

Τα αιτήματα κατατέθηκαν στις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να συζητηθούν αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες κυβερνητικές αποφάσεις για την ικανοποίησή τους.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται ενώ η Ιταλία εισέρχεται στη νέα ελαιοκομική περίοδο με ιδιαίτερα αυξημένα αποθέματα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Frantoio Italia του ιταλικού υπουργείου Γεωργίας, στις 30 Σεπτεμβρίου βρίσκονταν στις αποθήκες 195.044 τόνοι ελαιολάδου, ποσότητα αυξημένη κατά 46,7% σε σχέση με πέρυσι.

Οι εξελίξεις ενδιαφέρουν άμεσα και τη Μεσσηνία, καθώς η Ιταλία αποτελεί βασική αγορά για το ελληνικό χύμα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Με την τιμή στη Μεσσηνία στα 3,80 ευρώ το κιλό και την ιταλική αγορά να βρίσκεται υπό πίεση, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι αποφάσεις που ενδέχεται να ληφθούν για τη διαχείριση των αποθεμάτων και τη χρηματοδότηση των ελαιοτριβείων.