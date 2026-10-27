Αυστηρότεροι έλεγχοι στη διακίνηση ελαιολάδου – Πώς επηρεάζεται η Μεσσηνία

Η νέα ρύθμιση ενδιαφέρει άμεσα τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και τους ελαιοπαραγωγούς της Μεσσηνίας, καθώς η ιταλική αγορά αποτελεί σημαντικό προορισμό για το ελληνικό χύμα ελαιόλαδο.

Στις 22 Οκτωβρίου, η ιταλική Διάσκεψη Κράτους και Περιφερειών κατέγραψε συμφωνία για την τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα χαρακτηριστικά και τους ελέγχους των ελαιολάδων. Είχε προηγηθεί η επεξεργασία του νέου συστήματος από το υπουργείο Γεωργίας και τις περιφερειακές αρχές, έπειτα από έντονες κινητοποιήσεις των Ιταλών ελαιοπαραγωγών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ηλεκτρονικό συνοδευτικό έγγραφο ελαιοκομικών προϊόντων, γνωστό ως DAO, το οποίο αποσκοπεί στην καταγραφή της διαδρομής των ελιών και του ελαιολάδου από τον παραγωγό και το ελαιοτριβείο μέχρι τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τις επιχειρήσεις εμπορίας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την επέκταση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στις εισαγόμενες ποσότητες. Σύμφωνα με το ιταλικό κλαδικό μέσο Teatro Naturale, το νέο σύστημα θα καλύπτει ελιές και ελαιόλαδο που προέρχονται τόσο από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τρίτες χώρες.

Για τις εισαγόμενες παρτίδες, την ευθύνη έκδοσης του ηλεκτρονικού συνοδευτικού εγγράφου θα έχει ο αγοραστής, ο οποίος θα πρέπει να το διαβιβάζει στον πωλητή και στον μεταφορέα. Παράλληλα, προβλέπεται η τήρηση ειδικού αρχείου ηλεκτρονικών εγγράφων για κάθε εγκατάσταση ή αποθήκη.

Με αυτόν τον τρόπο οι ιταλικές ελεγκτικές αρχές επιδιώκουν να παρακολουθούν τις ποσότητες που εισέρχονται στη χώρα και τη μεταγενέστερη διακίνησή τους.

Για παράδειγμα, σε μια εξαγωγή χύμα εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου από τη Μεσσηνία προς ιταλική επιχείρηση, η εισαγόμενη παρτίδα θα πρέπει να ενταχθεί στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα με ευθύνη του αγοραστή. Η καταγραφή αυτή μπορεί να διευκολύνει τον έλεγχο της προέλευσης, της ποσότητας και της εμπορικής κατηγορίας του προϊόντος.

Η διαδικασία δεν συνεπάγεται απαγόρευση εισαγωγών ελληνικού ελαιολάδου. Αντίθετα, αποσκοπεί στη δημιουργία πληρέστερου αρχείου συναλλαγών και μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός πιθανών παρατυπιών.

Μια δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά την προθεσμία καταχώρισης των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό μητρώο ελαιολάδου SIAN.

Η προθεσμία προβλέπεται να μειωθεί από έξι σε τρεις ημέρες, επιτρέποντας στις αρχές να διαθέτουν ταχύτερα ενημερωμένα στοιχεία για τις κινήσεις των προϊόντων.

Η συντόμευση της προθεσμίας έχει ιδιαίτερη σημασία για τον έλεγχο των αποθεμάτων και τη διασταύρωση των ποσοτήτων που δηλώνουν οι επιχειρήσεις. Παράλληλα, αυξάνει τις απαιτήσεις έγκαιρης καταχώρισης για τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση προβλέπεται να αρχίσει να εφαρμόζεται μετά τη δημοσίευση του υπουργικού διατάγματος και δεν πρέπει ακόμη να θεωρείται ότι έχει τεθεί σε ισχύ.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Η συμφωνία προβλέπει επίσης εξαιρέσεις, ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση των μικρών ελαιοκαλλιεργητών.

Ειδικότερα, από την υποχρέωση έκδοσης του DAO εξαιρούνται οι παραγωγοί που μεταφέρουν ελιές από τους ελαιώνες τους σε ελαιοτριβεία ή χώρους συγκέντρωσης σε απόσταση έως 40 χιλιομέτρων.

Προβλέπεται ακόμη ειδική μεταχείριση για παραγωγούς μικρών ποσοτήτων που προορίζονται για αυτοκατανάλωση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για το σχέδιο, το σχετικό όριο εξετάζεται στα 350 κιλά ελαιολάδου ανά εμπορική περίοδο.

Οι εξαιρέσεις αποτελούν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ υπουργείου, περιφερειών και εκπροσώπων της ελαιοκομικής παραγωγής.

Τα προβλήματα που παραμένουν

Παρά τη συμφωνία, υπάρχουν ακόμη ζητήματα που χρειάζονται διευκρινίσεις. Το Teatro Naturale επισημαίνει ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η σχέση του νέου ηλεκτρονικού εγγράφου DAO με το υφιστάμενο παραστατικό μεταφοράς DDT.

Το πρόβλημα μπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις όπου τα δύο έγγραφα εμφανίζουν διαφορετικά στοιχεία για την ίδια παρτίδα, όπως διαφορετική εμπορική κατηγορία ελαιολάδου.

Οι λεπτομέρειες αναμένεται να καθοριστούν με τις επιχειρησιακές οδηγίες της αρμόδιας ιταλικής ελεγκτικής υπηρεσίας ICQRF, καθώς και με τις διαδικασίες που θα εφαρμοστούν μέσω του συστήματος SIAN.

Επομένως, η συμφωνία της 22ας Οκτωβρίου αποτελεί σημαντικό θεσμικό βήμα, αλλά η πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος προϋποθέτει την ολοκλήρωση των κανονιστικών και τεχνικών διαδικασιών.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Η αυστηροποίηση της ιχνηλασιμότητας μπορεί να έχει διπλή σημασία για τη Μεσσηνία. Από τη μία πλευρά, οι επιχειρήσεις που εξάγουν ελληνικό χύμα ελαιόλαδο στην Ιταλία ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσουν τις διαδικασίες συνεργασίας τους με τους Ιταλούς αγοραστές, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή καταγραφή κάθε παρτίδας. Από την άλλη, η πληρέστερη παρακολούθηση των εισαγόμενων ποσοτήτων μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των παραπλανητικών δηλώσεων προέλευσης, προστατεύοντας την αξία του ελληνικού ελαιολάδου.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι η δυνατότητα των ελεγκτικών αρχών να διασταυρώνουν τα στοιχεία των εισαγωγών με τις ποσότητες που αποθηκεύονται, αναμειγνύονται, τυποποιούνται και τελικά διατίθενται στην αγορά.

Η ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα δεν εγγυάται από μόνη της ότι θα εξαλειφθούν οι παράνομες πρακτικές. Μπορεί, όμως, να προσφέρει αποτελεσματικότερα εργαλεία ελέγχου, εφόσον συνοδευτεί από ουσιαστικές επιθεωρήσεις και διασταύρωση των εμπορικών στοιχείων.

Για τους Μεσσήνιους ελαιοπαραγωγούς, το σημαντικότερο είναι να προστατεύεται η πραγματική προέλευση του προϊόντος και να διασφαλίζονται συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού στην ιταλική αγορά, όπου το ελληνικό ελαιόλαδο συχνά διακινείται ως πρώτη ύλη για επιχειρήσεις τυποποίησης.