Σύστημα πιστοποίησης ποικιλιών ελαιολάδου

Το σύστημα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διαμεσογειακού προγράμματος OliveOilMedNet και βασίζεται στη μετατροπή των αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων σε ένα χαρακτηριστικό «δακτυλικό αποτύπωμα» για κάθε ποικιλία ελαιολάδου.

Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, γεωπόνος - βιοτεχνολόγος Παναγιώτης Κάτσαρης, εξηγώντας την αρχική ιδέα και τη χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση της αυθεντικότητας των ποικιλιών.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία δημιουργεί νέες δυνατότητες για την επιστημονική τεκμηρίωση της ταυτότητας του ελαιολάδου, ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία και την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Στο συνέδριο συμμετείχαν επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ βασικός διοργανωτής ήταν ο βιοπληροφορικός Γιώργος Γεωργακίλας, ο οποίος είχε επίσης καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης του OliveOilMedNet.

Ο Παναγιώτης Κάτσαρης, με ανακοίνωσή του, ευχαριστεί τα μέλη της ερευνητικής ομάδας και το υποστηρικτικό προσωπικό του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στις χημικούς Ευαγγελία Κουνάδη και Κωνσταντίνα Λίβα, στον βιοτεχνολόγο - βιοπληροφορικό και καθηγητή του Πανεπιστημίου του Παρισιού Κώστα Μπουγιούκο, στους γεωπόνους Γεώργιο Φωτεινάκη και Μένια Καρδιμάκη, στην οικονομική διαχειρίστρια Αγγελική Καρέζου και στη διοικητική υπάλληλο Στέλλα Καραφύλη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Γιώργο Γεωργακίλα για την ανάπτυξη του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και στον οικονομολόγο Ηλία Καλφακάκο για τη διαχείριση του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://oliveoilmednet.interreg-euro-med.eu/.