Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών: Ο Αγγελής Κοροβίλας επανεκλέχτηκε πρόεδρος

Ο Αγγελής Κοροβίλας επανεκλέχτηκε πρόεδρος στον Αγροτικό Σύλλογο Φιλιατρών μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν και τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις υπόλοιπες θέσεις εκλέχτηκαν: αντιπρόεδρος Αθανασία Μαλάμου, γραμματέας Αναστάσιος Γαβρίλης, ταμίας Νίκος Στριμπάκος, μέλη Γιώργος Κωτσάκης, Κώστας Σαραντόπουλος, Δημήτρης Πλακονούλης, Λάμπρος Σαπεράς, Δήμος Στασινόπουλος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τη δέσμευσή του να συνεχίσει δυναμικά τον αγώνα για την προάσπιση των συμφερόντων των αγροτών της περιοχής, την ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου και τη διεκδίκηση λύσεων για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής. Ο Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών παραμένει ανοιχτός σε κάθε συνεργασία με τους φορείς και την πολιτεία, με γνώμονα πάντα το καλό του αγροτικού κόσμου.

Κ.Μπ.