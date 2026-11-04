Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού: Ζητεί λύσεις στα προβλήματα της ελαιοκαλλιέργειας

Κατώτερες εγγυημένες τιμές παραγωγού, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και μείωση του κόστους παραγωγής ζητεί ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ενόψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μεσσηνία.

Παράλληλα, καλεί τους δημάρχους και τους βουλευτές του νομού να θέσουν τα προβλήματα της ελαιοκαλλιέργειας στον πρωθυπουργό και να διεκδικήσουν συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις.

Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος περιγράφει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές πώλησης του ελαιολάδου δεν επαρκούν για την κάλυψη του κόστους παραγωγής. Στις υψηλές δαπάνες για εργατικά, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και αγροτικά εφόδια προστίθενται οι ζημιές από τον δάκο και το γλοιοσπόριο, περιορίζοντας περαιτέρω το αγροτικό εισόδημα.

«Χιλιάδες οικογένειες βλέπουν το εισόδημά τους να καταρρέει και αναρωτιούνται αν αξίζει πλέον να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους» επισημαίνει ο σύλλογος, θέτοντας το ερώτημα αν η ελαιοκαλλιέργεια έχει μέλλον στη Μεσσηνία.

Στα αιτήματά του περιλαμβάνονται η καθιέρωση κατώτερων εγγυημένων τιμών που θα καλύπτουν τις δαπάνες καλλιέργειας και συγκομιδής, η οικονομική ενίσχυση των παραγωγών, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, οι δίκαιες αποζημιώσεις και η αποτελεσματικότερη δακοκτονία. Ζητεί ακόμη τη μείωση του κόστους πετρελαίου, ηλεκτρικής ενέργειας και αγροτικών εφοδίων.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η ανακοίνωση απέναντι στους αιρετούς εκπροσώπους της Μεσσηνίας. Ο σύλλογος κατηγορεί τους δημάρχους των ελαιοπαραγωγικών περιοχών για ανεπαρκή διεκδίκηση λύσεων και τους καλεί να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση.

Ανάλογη κριτική ασκεί στους βουλευτές του νομού, επισημαίνοντας ότι «δεν αρκούν οι παρουσίες στις κυβερνητικές εκδηλώσεις και οι χειραψίες με τον πρωθυπουργό». Τους ζητεί να παρουσιάσουν τα προβλήματα των παραγωγών στον Κυριάκο Μητσοτάκη και να εξασφαλίσουν συγκεκριμένες απαντήσεις.

«Αν δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον αγροτικό κόσμο του τόπου τους σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, τότε ποιος είναι ο λόγος της πολιτικής τους εκπροσώπησης;» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος απειλεί τη διατήρηση της ελαιοκαλλιέργειας, από την οποία εξαρτάται η οικονομική δραστηριότητα πολλών περιοχών της Μεσσηνίας.

«Οι ελαιοπαραγωγοί απαιτούν απαντήσεις. Οι δήμαρχοι οφείλουν να διεκδικήσουν. Οι βουλευτές οφείλουν να πάρουν θέση. Και η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της» καταλήγει η ανακοίνωση.