Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση: Παράταση ζητούν τα Επιμελητήρια Μεσσηνίας - Αρκαδίας

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης «Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜΜΕ των Ηπειρωτικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» ζητούν με κοινή παρέμβασή τους προς τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση τα Επιμελητήρια Μεσσηνίας και Αρκαδίας.

Στην επιστολή τους επισημαίνουν ότι η δίμηνη καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του ΟΠΣΚΕ περιόρισε σημαντικά τον διαθέσιμο χρόνο για την προετοιμασία και υποβολή επενδυτικών σχεδίων από επιχειρήσεις και μελετητές.

Για τον λόγο αυτό ζητούν να δοθεί παράταση, ώστε να αναπληρωθεί ο χαμένος χρόνος και να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις με πληρότητα και εγκυρότητα.

Παράλληλα, τα δύο Επιμελητήρια υπογραμμίζουν το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τη δράση, σημειώνοντας ότι ο υφιστάμενος προϋπολογισμός ενδέχεται να μην επαρκεί για να καλύψει τον μεγάλο αριθμό επενδυτικών προτάσεων που προετοιμάζονται. Όπως αναφέρουν, η ενίσχυση του προϋπολογισμού θα αποτρέψει τον αποκλεισμό βιώσιμων επιχειρήσεων και θα ενισχύσει το αναπτυξιακό αποτύπωμα του προγράμματος στις τοπικές κοινωνίες.

Την κοινή επιστολή υπογράφουν οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αρκαδίας και Μεσσηνίας, Γιάννης Τρούπης και Ευάγγελος Ξυγκώρος αντίστοιχα, ενώ κοινοποιήθηκε στον διοικητή της ΕΥΔΑΜ, στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, στους δημάρχους Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας, καθώς και στους βουλευτές Αρκαδίας και Μεσσηνίας.