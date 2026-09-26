Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου: Μετάθεση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Σε επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τη διοίκηση της ΑΑΔΕ, το Περιφερειακό Τμήμα επισημαίνει ότι η σχεδόν ταυτόχρονη ενεργοποίηση των δύο νέων υποχρεώσεων δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και λογιστικά γραφεία.

Για την ηλεκτρονική τιμολόγηση σημειώνει ότι πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς, αρκετές δεν έχουν ολοκληρώσει την επιλογή του τρόπου έκδοσης των τιμολογίων τους, ενώ υφιστάμενα εμπορικά και λογιστικά προγράμματα χρειάζονται αναβάθμιση ή διασύνδεση. Παράλληλα, όπως αναφέρει, δεν έχει προηγηθεί επαρκής περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας σε πραγματικές συνθήκες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Β΄ φάση της ψηφιακής διακίνησης αποθεμάτων, καθώς η εφαρμογή της απαιτεί συντονισμό αποστολέα, μεταφορέα, παραλήπτη, επιχειρήσεων αποθήκευσης και εφοδιαστικής αλυσίδας, παρόχων και πληροφοριακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ. Το Επιμελητήριο επισημαίνει επίσης ότι η έκδοση myDATA 2.0.2, με κρίσιμες λειτουργίες για τη διακίνηση, τέθηκε σε λειτουργία μόλις στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, αφήνοντας περιορισμένο χρόνο για προσαρμογή και δοκιμές.

Το 11ο Περιφερειακό Τμήμα εστιάζει ιδιαίτερα στις συνθήκες της Πελοποννήσου, όπου λειτουργεί μεγάλος αριθμός μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ελαιοτριβείων, συνεταιρισμών και επιχειρήσεων εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Επισημαίνει ακόμη προβλήματα πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ορισμένες περιοχές και μεγάλο αριθμό διακινήσεων από αγρούς και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις.

Κρίσιμο θεωρεί ότι η 12η Οκτωβρίου συμπίπτει ουσιαστικά με την έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου, γεγονός που, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, προσθέτει επιβάρυνση σε έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς κλάδους της Πελοποννήσου. Για τον λόγο αυτό ζητά ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις για τον αγροτικό τομέα, τα ελαιοτριβεία και τις επιχειρήσεις διακίνησης αγροτικών προϊόντων.

Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται η μετάθεση των δύο προθεσμιών, μεταβατική περίοδος προαιρετικής εφαρμογής χωρίς κυρώσεις, αναστολή προστίμων και φορολογικών συνεπειών για το αρχικό διάστημα, έκδοση ενιαίου πρακτικού οδηγού, σαφείς διαδικασίες για τεχνικές βλάβες και απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο, καθώς και σύσταση μόνιμης ομάδας εργασίας με συμμετοχή των εμπλεκόμενων επαγγελματικών φορέων.

Το Περιφερειακό Τμήμα τονίζει ότι στηρίζει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, υπογραμμίζει όμως ότι απαιτείται επαρκής χρόνος προετοιμασίας και ουσιαστική μεταβατική περίοδος. Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος του 11ου Περιφερειακού Τμήματος Παναγιώτης Κρητικός και ο γενικός γραμματέας Γιώργος Λυτρίβης.