Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Σεμινάριο για αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων πρόκειται να υλοποιήσουν το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και η Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 10 ωρών, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΦΕΤ και απευθύνεται σε εργαζόμενους που χειρίζονται τρόφιμα, υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων, καθώς και σε προσωπικό καθαριότητας που απασχολείται σε χώρους χειρισμού ή αποθήκευσης τροφίμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου μέσω τηλεκατάρτισης. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ, εφόσον συμμετάσχουν επιτυχώς στις ηλεκτρονικές εξετάσεις (e-exam).

Η βεβαίωση κατάρτισης έχει ισχύ πέντε ετών, ενώ προβλέπονται έως τρεις συνολικά προσπάθειες για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση του ΕΦΕΤ αποτελούν υποχρεωτική προϋπόθεση για την απασχόληση στους κλάδους τροφίμων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ενώ η μη τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων μπορεί να επιφέρει διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα από τις αρμόδιες αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 27210 62200, 6976794839 και 27210 24174, καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@mcci.gr και kek@etappeloponnisos.gr.