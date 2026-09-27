Μπορούν να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων; Ναι αν υπάρχει πολιτική βούληση

Στο ερώτημα αν μπορούν να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων η απάντηση είναι ΝΑΙ μπορούν ΑΠΛΑ η κυβέρνηση δεν θέλει.

Η εκρηκτική άνοδος των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης φτωχοποιούν ακόμη περισσότερο τους Έλληνες πολίτες και αυξάνουν δραματικά το κόστος και τις τιμές όλων των προϊόντων. Η δε εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης από 1,10 ευρώ το λίτρο πέρυσι σε 1,75 φέτος όπως και του φυσικού αερίου θα έχουν ως συνέπεια να μην μπορέσουν να ζεσταθούν το φετινό χειμώνα η πλειοψηφία των νοικοκυριών και βέβαια να αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι ήδη υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Θυμίζω ότι τον Οκτώβριο του 2025 η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης ήταν 1,10 ευρώ περίπου, και τώρα η κυβέρνηση ζητάει να τη χειροκροτήσουμε επειδή θα έχει 1,75, δηλαδή θα πληρώσουμε για να ζεσταθούμε 60% παραπάνω χρήματα.

Για αυτές τις δραματικές εξελίξεις ,υπεύθυνοι είναι οι Αμερικάνοι που επιτέθηκαν απρόκλητα στο Ιράν ,η Ε.Ε. που απαγόρευσε τις εισαγωγές Ρωσικού πετρελαίου και Φ.Α. και η κυβέρνηση η οποία από τη μια έχει επιβάλει τρομακτικά υψηλή φορολογία στα καύσιμα μέσω του ΕΦΚ και του ΦΠΑ και από την άλλη όχι μόνο ανέχεται την προκλητική αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων του Λάτση και του Βαρδινογιάννη ,τα οποία μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν υπερκέρδη 1,5 δις ευρώ, αλλά ούτε καν έχει φορολογήσει τα τεράστια υπερκέρδη τους το 2026 όταν πχ η Πορτογαλία επέβαλε 80 % φορολογία στα υπερκέρδη των δικών της διυλιστηρίων. Έχουν τόσο τρομακτικά υπερκέρδη τα διυλιστήρια ,διότι έχουν αυξήσει το περιθώριο κέρδους τους σε σχέση με τη περίοδο μέχρι το 2019 κατά 200%!!!!.,από 7,6 δολάρια το βαρέλι που ήταν μέχρι το 2019 ,σε 24 δολάρια το βαρέλι σήμερα.!!!

Η κυβέρνηση μπροστά σε αυτές τις δραματικές εξελίξεις για τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών ,όχι μόνο δεν κάνει τίποτα για να μειωθούν οι τιμές αλλά λέει και συνειδητά ψέματα ότι δεν μπορεί να μειώσει τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ αν δεν της δώσει άδεια η Ε.Ε. .ενώ γνωρίζει ότι μπορεί να μειώσει πολύ τη φορολογία αφού η Ε.Ε. έχει θεσπίσει μόνο κατώτατα όρια και στον ΕΦΚ και στο ΦΠΑ.

Με δεδομένα όλα αυτά αν ήθελε η κυβέρνηση μπορούν να μειωθούν οι τιμές αύριο το πρωί . Επειδή όμως η κυβέρνηση δεν θέλει, πρέπει να αγωνιστούμε μαζικά και δυναμικά οι πολίτες, και η Αριστερά και να απαιτήσουμε.

1.Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους στα διυλιστήρια.

2.Έκτακτη φορολογία 90% των υπερκερδών των διυλιστηρίων.

3. Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα κατώτατα όρια

• στο πετρέλαιο θέρμανσης: Από τα 280€ ανά 1000 λίτρα, σε 21€ ανά 1000 λίτρα.

• Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά 48,7% στην αμόλυβδη βενζίνη: Από 700€ ανά 1000 λίτρα, σε 359€ ανά 1000 λίτρα.

• Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 25% στο πετρέλαιο κίνησης : Από 440€ ανά 1000 λίτρα, σε 330€ ανά 1000 λίτρα.

• Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 38% στην βενζίνη με μόλυβδο: Από 681€ ανά 1000 λίτρα, σε 421€ ανά 1000 λίτρα.

Μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα καύσιμα στο 6%.

Μόνο με αυτά τα δυο μέτρα (μείωση ΕΦΚ και μείωση ΦΠΑ) και με βάση τις σημερινές τιμές, οι τιμές των καυσίμων θα διαμορφώνονταν ως εξής:

Βενζίνη Αμόλυβδη: Από 2,2 EUR/lt σε 1,52 EUR/lt

Diesel: Από 2,1 EUR/lt σε 1,71 EUR/lt

Πετρέλαιο θέρμανσης: Από 1,75 EUR/lt σε 1,22 EUR/lt

4.Έκτακτη φορολόγηση στο 90% των πραγματικών υπερκερδών των διυλιστηρίων. Με τα χρήματα αυτά μπορούν να ελαφρυνθούν ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά, οι αγρότες και οι επιχειρήσεις αφού τα έσοδα από τη φορολόγηση των τρομακτικών υπερκερδών θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις μείωσης περαιτέρω των τιμών για όσο διαρκεί η κρίση.

5. Επιβολή πλαφόν σε ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας των πετρελαιοειδών (διυλιστήρια - εταιρείες εμπορίας - πρατήρια λιανικής). Ανάλογα με το ύψος του πλαφόν, η τελική τιμή των πετρελαιοειδών θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω.

Για να γίνουν όμως αυτά και να ανατραπεί η κυβερνητική πολιτική ,επιβάλλεται όλα τα κόμματα και οι οργανώσεις της Αριστεράς, η Αυτοδιοίκηση, τα συνδικάτα, οι αγροτικές οργανώσεις και όλοι οι μαζικοί φορείς των πολιτών να συγκροτήσουν ένα παλλαϊκό μέτωπο για τη μείωση των τιμών των καυσίμων, για να στηριχτούν τα νοικοκυριά και να μπει φρένο στο νέο κύμα γενικευμένης ακρίβειας.