Κωνσταντίνα-Παρασκευή Δουβόγιαννη: "Χωρίς ντροπή"

Η Μαρίνα, σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Κεφαλονιά, καταλαβαίνει ότι στα σαράντα της αρχίζει να ζει πραγματικά. Η ζωή της αλλάζει ουσιαστικά γιατί αποφασίζει να ζήσει χωρίς ντροπή, χωρίς τα στεγανά της κοινωνίας. Στο ταξίδι της συμπορευτής και συνεργάτης της είναι ο Γεράσιμος. Ένας άνδρας ο οποίος, παρόλο που αποφεύγει το φως του ήλιου, είναι αυτόφωτος. Η Μαρίνα από την αρχή διαισθάνεται ότι κάτι της κρύβει, αλλά η έλξη της για αυτόν δεν στέκεται εμπόδιο στο να τον ερωτευτεί. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Κωνσταντίνα-Παρασκευή Δουβόγιαννη γεννήθηκε στην Καλαμάτα και μεγάλωσε εκεί. Σπούδασε στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών στο Ε.Μ.Π. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της επέστρεψε στη γενέτειρά της, όπου διαμένει και δραστηριοποιείται στο επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού έως σήμερα. Η συγγραφή μπήκε στη ζωή της ως δημιουργική ανάγκη και τρόπος εσωτερικής έκφρασης. Έκτοτε έχει γίνει κομμάτι του εαυτού της. Τον Νοέμβριο του 2017 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο, μία κοινωνική νουβέλα, με τίτλο «Η Ζωή έχει δύο όψεις» από τις Πρότυπες Εκδόσεις Πηγή, το οποίο ήταν υποψήφιο στην τελική δεκάδα των βραβείων βιβλίων PUBLIC 2018 στην κατηγορία «Ελληνική πεζογραφία από πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα».