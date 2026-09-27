Νότια Αφρική: Δεκαεπτά νεκροί και 15 τραυματίες από πυρά σε μπαρ

Άνδρες οπλισμένοι με τυφέκια εφόδου σκότωσαν χθες, Σάββατο, το βράδυ 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 15 σε μπαρ στο δυτικό τμήμα του Γιοχάνεσμπουργκ, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

"Φαίνεται πως έκαναν σωματική έρευνα σε ορισμένους πελάτες, από τους οποίους άρπαξαν τα κινητά τους τηλέφωνα προτού διαφύγουν με δύο αυτοκίνητα αγνώστων στοιχείων", πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι το περιστατικό με τα πυρά σημειώθηκε γύρω στις 21:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδος).

Η νοτιοαφρικανική αστυνομία πρόσθεσε ότι έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των υπόπτων, τα κίνητρα των οποίων, όπως ανέφερε, παραμένουν άγνωστα και διευκρίνισε ότι αυτοί "φέρεται να ήταν οπλισμένοι με τυφέκια AK-47 και πιστόλια".

Άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε δήμο κοντά στο Κέιπ Τάουν τη νύχτα του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οπλισμένοι άνδρες μπήκαν σε χώρο διασκέδασης στην Λουάντλ στη 01:46 τοπική ώρα (02:46 ώρα Ελλάδος) και "άνοιξαν πυρ σε πελάτες", διευκρίνισε η νοτιοαφρικανική αστυνομία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ