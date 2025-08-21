Επαγγελματίες της Καλαμάτας μιλούν στην “Ε”: Υποτονική κίνηση στην αγορά παρά τις εκπτώσεις

Ο κύριος παράγοντας για την εικόνα που επικρατεί στην αγορά είναι η μειωμένη αγοραστική δύναμη τόσο των ντόπιων, όσο και των επισκεπτών, βλέποντας έτσι οι επαγγελματίες μια περίοδο στην οποία βασίζονται παραδοσιακά κάθε χρόνο να κινείται σε ρηχά νερά. Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές ιεραρχούν τις δαπάνες τους, δίνοντας προτεραιότητα σε βασικές ανάγκες όπως το ενοίκιο και τα τρόφιμα, με τις αγορές πλέον στα καταστήματα να αποτελούν για έναν μεγάλο αριθμό πολιτών είδος πολυτελείας. Όσον αφορά την τουριστική κίνηση, η Καλαμάτα ναι μεν έχει από την περασμένη εβδομάδα αυξημένες αφίξεις επισκεπτών, ωστόσο η κατανάλωση είναι μειωμένη σε σύγκριση με πέρυσι, γεγονός που κρούει το καμπανάκι του κινδύνου για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, δεδομένου πως ακολουθεί ένας προβληματικός μήνας λόγω των πολλών υποχρεώσεων των νοικοκυριών. Οι θερινές εκπτώσεις παραμένουν σε ισχύ για τα εμπορικά καταστήματα και θα διαρκέσουν έως το Σάββατο 30 Αυγούστου, κλείνοντας τον κύκλο τους σε συνδυασμό με την 11η Λευκή Νύχτα Καλαμάτας.

Ρεπορτάζ: Τάσος Ανδρικόπουλος

Νεκτάριος Τριανταφυλλόπουλος (30φυλλόπουλος): «Βαδίζοντας προς το τέλος του καλοκαιριού δεν είμαστε 100% ικανοποιημένοι, θα θέλαμε κάτι καλύτερο. Σίγουρα βοηθάει το γεγονός πως έχουμε κόσμο το καλοκαίρι στην Καλαμάτα, ωστόσο η επισκεψιμότητα θεωρώ πως ευνοεί κυρίως την εστίαση και τη φιλοξενία και έπειτα το λιανεμπόριο. Σε κάθε περίπτωση η εικόνα της θερινής σεζόν είναι καλύτερη από τη χειμερινή, με τη Λευκή Νύχτα που έρχεται να αποτελεί μια ευκαιρία ώστε το καταναλωτικό κοινό να ψωνίσει και να ανακαλύψει τις προσφορές μας».

Σοφία Καριπίδου (SK Fashion): «Η κίνηση δεν θυμίζει την αντίστοιχη περσινή σεζόν, με την χρονιά να κυλάει δύσκολα, έτσι όπως ξεκίνησε. Μπορεί να παρουσιάζονται κάποιες αγοραστικές εκλάμψεις αλλά βάσει του κόσμου που έχει η πόλη ειδικά τον Αύγουστο η κατανάλωση δεν είναι η προσδοκώμενη, με το καταναλωτικό κοινό να δείχνει ιδιαίτερα συγκρατημένο. Πρόκειται άλλωστε για ένα μήνα που περιμένουμε να δώσει το κάτι παραπάνω, έτσι ώστε να αντέξουνε και τους επόμενους, μιας και ρεαλιστικά η κίνηση θα αυξηθεί και πάλι τον Δεκέμβριο λόγω των γιορτών. Από την πλευρά μας έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές εκπτώσεις ώστε να ανανεωθεί το εμπόρευμα αλλά και για να βοηθήσουμε τον κόσμο να ψωνίσει με μεγαλύτερη ευκολία, γνωρίζοντας πως οι υποχρεώσεις του είναι αυξημένες. Θα πρέπει να τονιστεί πως στα τοπικά καταστήματα της πόλης ο κόσμος αγοράζει ποιοτικά είδη, κάτι που αναγνωρίζουν Αθηναίοι πελάτες, έχοντας εικόνα από αντίστοιχα καταστήματα της πρωτεύουσας όπου τα δεδομένα είναι διαφορετικά».

Νίκος Βερράρος (Verraros Shoes): «Η κίνηση τον Αύγουστο παρουσιάζεται ελαφρώς καλύτερη σε σχέση με τον Ιούλιο, ωστόσο σε σχέση με πέρυσι είναι πτωτική. Ουσιαστικά από την αρχή του έτους η κίνηση δεν είναι καλή, με αυτή τη μικρή σε διάρκεια επισκεψιμότητα του τρέχοντος μήνα να αποτελεί μια εξαίρεση. Βαδίζοντας έτσι προς το τέλος του Αυγούστου η αγοραστική δύναμη είναι μειωμένη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2024, με τους επισκέπτες της πόλης να δείχνουν κουμπωμένοι και την όποια ζήτηση να εστιάζει κυρίως σε καλοκαιρινά κομμάτια, τα οποία ο κόσμος μπορεί να βρει μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας σε συμφέρουσες τιμές».

Νεκτάριος Μιχόπουλος (Οπτική Διάσταση): «Ο ποιοτικός τουρισμός που προσδοκούμε δεν παρατηρείται στην πόλη μας, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει η ανάλογη αγοραστική δύναμη. Πρόκειται για ένα θέμα που ιδίως φέτος είναι έντονο και που πρέπει να εστιάσει η πόλη ώστε να μπορέσει η κίνηση του καλοκαιριού να μεταφραστεί σε κατανάλωση. Τα δεδομένα έτσι σε σχέση με πέρυσι δεν είναι αισιόδοξα, ενώ είναι άγνωστο κατά πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει η Λευκή Νύχτα, καθώς με εξαίρεση την πρώτη της χρονιά οι υπόλοιπες διοργανώσεις δεν έφεραν τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Γενικότερα, παρότι γίνεται λόγος για τον τουρισμό της πόλης στηριζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στην εσωτερική κατανάλωση, προσδοκώντας σε μεγαλύτερη τουριστική περίοδο ώστε να αλλάξει το κλίμα».