Εργοστάσιο πλαστικών από ανακυκλώσιμα από ιταλική εταιρεία σε Οιχαλία ή Μεγαλόπολη

Για το θέμα μιλάει ο κ. Παν. Περδικέας ο οποίος θα έχει εταιρική συμμετοχή και το μάνατζμεντ, ο οποίος σημειώνει: «Μαζί με μια ιταλική εταιρεία και ένα fund βλέπουμε την δυνατότητα για να εγκαταστήσουμε ένα εργοστάσιο δευτερογενούς παραγωγής πλαστικών υλών με κύρια προμήθεια άχρηστα υλικά από τον αγροτικό πρωτογενή τομέα. Δηλαδή μεταξύ άλλων πλαστικούς σωλήνες και φιλμ από τα θερμοκήπια τα οποία τώρα απλά καίγονται στους αγρούς. Η κοινοτική νομοθεσία δεν το επιτρέπει πλέον και αναμένεται και η Ελλάδα να εναρμονιστεί με αυτήν την οδηγία με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων όπου θα έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

- Εσείς τι εμπειρία έχετε από τον τομέα των πλαστικών;

«Εγώ είχα κάνει ένα εργοστάσιο στην Πάτρα με αντικείμενο αυτό και οι Ιταλοί είχαν την διανομή των πρώτων υλών και την εμπορία. Δυστυχώς στις πυρκαγιές πέρυσι το εργοστάσιο καταστράφηκε. Εχει επανέλθει η ιδέα αυτό να γίνει στις απολιγνιτοποιημένες περιοχές της Πελοποννήσου. Αυτό είναι μια δουλειά που εμείς την γνωρίζουμε άριστα και θέλουμε να διερευνήσουμε τις αντικειμενικές δυνατότητες για εάν και κατά πόσο θα έχουμε στήριξη και κρατική οικονομική ενίσχυση συν τα ίδια κεφάλαια που είναι έτοιμα για αυτό το project.

Επίσης εδώ και 9 χρόνια είμαι στον κλάδο των δευτερογενών πλαστικών πρώτων υλών όπου έχουμε παράξει καινοτόμα υλικά για διάφορες εφαρμογές για την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Σήμερα λειτουργούμε ένα σύγχρονο εργοστάσιο στην βιομηχανική ζώνη της Αττικής, από την άλλη οι εταίροι είναι ειδικευμένοι στην διακίνηση και εμπορία αυτών των υλικών στην Ευρώπη».

- Με την δημοσιοποίηση των προθέσεών σας, τι επιδιώκετε;

«Στόχος είναι να μετρήσουμε αντιδράσεις και να αναδείξουμε ένα θέμα που δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση και θα πρέπει ο αγροτικός τομέας να δει τι μπορεί να κάνει. Θέλουμε να μιλήσουμε για την δουλειά μας, για την πρόθεσή μας να επενδύσουμε και να δώσουμε λύση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα αλλά και να τσεκάρουμε πως αυτό γίνεται αποδεκτό. Και με την ευκαιρία, να μιλήσω και για την φιλοσοφία μας. Πώς βλέπουμε δηλαδή την επιχειρηματικότητά μας.