Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα για τη Λευκή Νύχτα

“Όχι στη δουλειά μέχρι τα ξημερώματα. Όχι στα 13ωρα και τα ωράρια λάστιχο! Κανείς να μη δουλέψει τσάμπα τη «Λευκή Νύχτα»”, επισημαίνει το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας, σε ανακοίνωσή του.

Με αφορμή την 11η “Λευκή Νύχτα” Καλαμάτας που οργανώνεται αύριο Σάββατο 30 Αυγούστου, αναφέρει “ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι εκείνη την ημέρα θα αναγκαστούν να δουλέψουν χωρίς ανάσα, ατελείωτες ώρες δουλειάς, ακόμα και από το πρωί του Σαββάτου έως τα ξημερώματα Κυριακής και στην καλύτερη θα πληρωθούν με βάση τα ψίχουλα του κατώτατου μισθού που εξανεμίζονται κάτω από το βάρος της ακρίβειας”.

Μεταξύ άλλων, το συνδικάτο παρατηρεί πως “η κίνηση στην αγορά είναι πεσμένη, όχι γιατί δεν προλαβαίνει ο κόσμος να βγει για ψώνια, αλλά γιατί η ακρίβεια έχει εκτοξευθεί και οι μισθοί μας τελειώνουν στις 15 του μήνα. Άλλωστε το πρόβλημα των επαγγελματιών δεν είναι ότι οι ώρες που είναι ανοιχτά τα καταστήματα δεν είναι αρκετές, αλλά η ακρίβεια, τα ενοίκια, οι λογαριασμοί ρεύματος και νερού, το πετσοκομμένο εισόδημα και η βαριά φορολογία. Οι μόνοι ωφελημένοι είναι οι μεγάλες αλυσίδες και οι μεγαλέμποροι, που και με αυτή την ευκαιρία ξεζουμίζουν τους υπαλλήλους τους και τους καταναλωτές και αυξάνουν τα κέρδη τους.

Η φετινή «λευκή νύχτα» έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση θέλει να φέρει νομοσχέδιο που θα γενικεύει την 13ωρη εργασία. Γι’ αυτό και τέτοιου είδους διοργανώσεις στρώνουν το έδαφος για να δουλεύουμε όλη μέρα! Να πάρουμε εμείς την υπόθεση στα χέρια μας, διεκδικώντας υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον κλάδο του εμπορίου με αυξήσεις και μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης, κατάργηση φόρων και χαρατσιών. Δυναμώνουμε τον αγώνα των εργαζομένων στο εμπόριο για κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας, ενάντια στην απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και στην κατάργηση κάθε καταναλωτικής φιέστας τέτοιου τύπου. Ούτε σκέψη για 13ωρη εργασία! Για να έχουμε ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση, για διασκέδαση, για να βλέπουμε τις οικογένειες και τους φίλους μας”.

Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας απαιτεί: “Η επιθεώρηση εργασίας να προχωρήσει σε ελέγχους, με σκοπό να διαπιστώσει αν τηρούνται τα ωράρια και οι συμβάσεις εργασίας. Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος χρόνος ξεκούρασης 12ωρο, των εργαζομένων ανάμεσα στις βάρδιές τους. Όχι τζάμπα δουλειά την «Λευκή νύχτα»! Απαιτούμε, οι ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου να πληρωθούν ως υπερωριακές και νυχτερινές”.