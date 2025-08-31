Αιτήματα ΟΕΒΕΣ για βιωσιμότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι ΟΕΒΕΣ της Περιφέρειας κατέθεσαν και ένα ειδικό τομέα για τον αγροτικό τομέα.

Στην επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη, με θέμα “Αιτήματα των Ομοσπονδιών Ε.Β.Ε.Σ. Περιφέρειας Πελοποννήσου”, σημειώνουν:

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Στο πλαίσιο των θέσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και με βάση την καθημερινή επαφή μας με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, απευθυνόμαστε σε εσάς με τα παρακάτω βασικά αιτήματα για την επιβίωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1. Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, ως βασικό μέτρο ανακούφισης του φορολογικού τους βάρους. 2. Χρηματοδότηση και ρευστότητα: Διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στο χρηματοπιστωτικό τραπεζικό σύστημα με ευνοϊκούς όρους και απλουστευμένες διαδικασίες. 3. Καθιέρωση ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική τους συνέχεια. 4. Ένταξη των μικρών επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ) και στο Ταμείο Ανάκαμψης με ειδικές διατάξεις και κριτήρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. 5. Παροχή δυνατότητας ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις χωρίς προϋποθέσεις, για την ανακούφιση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ταμειακά προβλήματα. 6. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Ενίσχυση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για την αντιμετώπιση της έντονης έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και εργατικού δυναμικού.

ΕΙΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο αγροτικός τομέας έχει μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ, γεγονός που επιβάλλει να δώσουμε την ιδιαίτερη προσοχή και να συνδεθεί με την βιωσιμότητα και την ισόρροπη ανάπτυξη με τους άλλους τομείς της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τον άδικο αποκλεισμό της κορινθιακής

σταφίδας και της ελιάς από το Μέτρο 23, που αφορά την έκτακτη στήριξη αγροτών για απώλειες, λόγω φυσικών καταστροφών και κλιματικής κρίσης. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε απαραίτητη τη δημιουργία ενός ισοδύναμου μέτρου έκτακτης στήριξης των αγροτών σε περιοχές, όπως η Περιφέρεια Πελοποννήσου, που στηρίζουν τα παραδοσιακά αγροτικά μας προϊόντα.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ο πρωτογενής τομέας έχει άμεση ανάγκη από σχέδιο διάσωσης – οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση συνιστά καταστροφή χωρίς δυνατότητα θεραπείας.

Τα παραπάνω αιτήματα αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τη διάσωση και την ανάπτυξη του μικρο-επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της χώρας μας. Ζητούμε την άμεση προσοχή σας και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα στηρίξουν την επιβίωση και την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες - καλώς ή κακώς - αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή συνεργασία.

Ε-mail επικοινωνίας : oebesmessinias@gmail.com ή oebemess@otenet.gr”.

Την επιστολή με τα αιτήματα υπογράφουν οι πρόεδροι των Οργανώσεων Επαγγελματικών - Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (ΟΕΒΕΣ) Περιφέρειας Πελοποννήσου: Αργολίδας Μακρής Παναγιώτης. Επ. Άργους Γαβρίλος Θοδωρής. Αρκαδίας Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης. Κορινθίας Μεζίνης Μιχαήλ. Λακωνίας Ηλιόπουλος ΣωτήρηΣ. Μεσσηνίας Καπερώνης Γεώργιος.