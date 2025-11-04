Νέα πρόσκληση για θερμοκοιτίδα Ark Incubator στη Μεγαλόπολη

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτυπες επιχειρηματικές ομάδες, επιχειρήσεις υπό σύσταση, νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, πολύ μικρές επιχειρήσεις και φορείς στήριξης καινοτομίας, που δραστηριοποιούνται ή σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Αρκαδία και την ευρύτερη περιοχή, μέσα από ένα εξαμηνιαίο πρόγραμμα υποστήριξης που θα προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης δεξιοτήτων, συμβουλευτική στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, καθοδήγηση καινοτομίας (innovation coaching), καθώς και υπηρεσίες επιτάχυνσης και διαμεσολάβησης για την αναζήτηση συνεργασιών και χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα εστιάζει στους τομείς πράσινης ενέργειας, κυκλικής οικονομίας, αγροδιατροφής, δημιουργικής και γαλάζιας οικονομίας, νέων τεχνολογιών και πληροφορικής, ενισχύοντας τη σύνδεση των επιχειρήσεων με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και συμβάλλοντας στη στρατηγική παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής.

Η πρόσκληση στοχεύει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος στήριξης και εκκόλαψης επιχειρήσεων, στη διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης και στην ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών σχημάτων με προοπτική ανάπτυξης.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής θα γίνει τον Δεκέμβριο 2025, ενώ η παροχή υπηρεσιών θα διαρκέσει από Δεκέμβριο 2025 έως Μάιο 2026.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.arkincubator.gr.