Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας κατά αδειοδότησης λιγνιτωρυχείου

«Η ανάπτυξη που θέλουμε δεν εξορύσσει το μέλλον μας» σημειώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας διαφωνώντας με την προοπτική αδειοδότησης λιγνιτωρυχείου στην περιοχή.

Αναλυτικά αναφέρει: «Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας τοποθετείται με σαφήνεια και ευθύνη απέναντι στη σχεδιαζόμενη δημιουργία λιγνιτωρυχείου στην περιοχή μας. Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς συνδέεται με σοβαρούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς κινδύνους. Η Κυπαρισσία και η ευρύτερη Τριφυλία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως χώρος υποδοχής βαριών και ξεπερασμένων δραστηριοτήτων που δεν ανταποκρίνονται ούτε στις ανάγκες ούτε στο όραμα των κατοίκων της Κυπαρισσίας.

Ο λιγνίτης δεν αποτελεί σήμερα αναπτυξιακή επιλογή. Αντιπροσωπεύει ένα μοντέλο του παρελθόντος, το οποίο διεθνώς εγκαταλείπεται, καθώς συνδέεται με υψηλό περιβαλλοντικό κόστος, κοινωνικές συγκρούσεις και περιορισμένο οικονομικό όφελος σε βάθος χρόνου.

Για την περιοχή μας, ένα λιγνιτωρυχείο δεν συνιστά πρόοδο, αλλά οπισθοδρόμηση, που απειλεί να ακυρώσει κάθε προσπάθεια ποιοτικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Η Κυπαρισσία δεν έχει ανάγκη από λύσεις ανάγκης ούτε από επενδύσεις που διχάζουν. Έχει ανάγκη από ένα σαφές, θετικό και μακρόπνοο όραμα. Η ανάπτυξη που ονειρευόμαστε είναι συμβατή με το περιβάλλον, στηρίζεται στην τοπική οικονομία και ενισχύει την ποιότητα ζωής. Είναι μια ανάπτυξη που δημιουργεί σταθερές θέσεις εργασίας, προσελκύει νέους ανθρώπους και σέβεται τον χαρακτήρα του τόπου. Είναι όραμα, για τον τόπο μας. Κομβικό στοιχείο αυτού του οράματος αποτελεί η δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς αυτοκινητόδρομου που θα συνδέει τη Δυτική Πελοπόννησο, από τον Πύργο έως την Τσακώνα. Η ολοκλήρωση αυτού του άξονα είναι μια διαχρονική διεκδίκηση της περιοχής, καθώς αίρει την απομόνωση, ενισχύει το εμπόριο, βελτιώνει την οδική ασφάλεια και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ολοκλήρωση και ουσιαστική αξιοποίηση του λιμανιού της Κυπαρισσίας. Ένα σύγχρονο και λειτουργικό λιμάνι μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εμπορική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, να συνδεθεί με την τοπική αγορά και να προσδώσει στην πόλη έναν αναβαθμισμένο ρόλο στο αναπτυξιακό δίκτυο της Πελοποννήσου.

Η Άνω Πόλη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας της Κυπαρισσίας. Με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εμπορικής και τουριστικής ανάπτυξης, που θα στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις, θα αναδεικνύει την αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό και θα ενισχύει την επισκεψιμότητα, μπορεί να μετατραπεί σε ζωντανό κέντρο δραστηριότητας και δημιουργίας.

Η ανάπτυξη που θέλουμε περνά μέσα από τη στήριξη των νέων ανθρώπων. Μέσα από κίνητρα και εργαλεία για τη δημιουργία σύγχρονων, «έξυπνων» αγροτικών και κτηνοτροφικών μονάδων, που αξιοποιούν την τεχνολογία και τη γνώση, μπορούμε να χτίσουμε έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα, συνδεδεμένο με τη μεταποίηση, το εμπόριο και τον τουρισμό.

Το παράκτιο δάσος της Ελαίας αποτελεί πολύτιμο φυσικό κεφάλαιο για την περιοχή. Η αξιοποίησή του οφείλει να γίνεται με αυστηρές οικολογικές προδιαγραφές, σεβασμό στη βιοποικιλότητα και παρεμβάσεις χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ώστε να προστατευθεί και ταυτόχρονα να αναδειχθεί ως χώρος αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Η ανάδειξη της Νέδας και του Αρκαδικού ποταμού μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ήπιων μορφών φυσιολατρικού και εναλλακτικού τουρισμού. Με σωστή οργάνωση και σεβασμό στο περιβάλλον, οι φυσικοί αυτοί πόροι μπορούν να ενισχύσουν την τοπική οικονομία χωρίς να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα τους.

Η Κυπαρισσία μπορεί και πρέπει να γίνει πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης. Η ανάπτυξη που θέλουμε δεν εξορύσσει το μέλλον μας, το χτίζει με σχέδιο, συνεργασία και σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον».

Κ.Μπ.