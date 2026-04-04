Σάββατο, 04 Απριλίου 2026 16:14

Ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας για την 6η ημέρα εργασίας

Ζήτημα στην εφαρμογή της διάταξης για την απασχόληση κατά την 6η ημέρα εργασίας στη νέα Συλλογική Σύμβαση Επισιτισμού αναδεικνύει ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας, επισημαίνοντας διαφορετικές ερμηνείες από τις ελεγκτικές αρχές και δημιουργία ανασφάλειας δικαίου στον κλάδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύμβαση προβλέπει ρητά ότι η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης δεν συνιστά παραβίαση του πενθημέρου, όταν προκύπτει από εποχικότητα, αυξημένο φόρτο εργασίας, έκτακτη ανάγκη ή αδυναμία εξεύρεσης και αναπλήρωσης προσωπικού. Το πενθήμερο, όπως επισημαίνεται, εξακολουθεί να ισχύει ως βασικό πλαίσιο οργάνωσης της εργασίας.

Παρά τη σαφή αυτή πρόβλεψη, ο ΣΚΕΑΚ αναφέρει ότι στην πράξη υπάρχουν περιπτώσεις όπου η διάταξη δεν γίνεται αποδεκτή από τις ελεγκτικές αρχές, γεγονός που οδηγεί σε διαφορετικές πρακτικές εφαρμογής και δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ο σύλλογος τονίζει ότι η εστίαση αποτελεί κατεξοχήν εποχικό και δυναμικό κλάδο, στον οποίο η ανάγκη προσαρμογής στις πραγματικές συνθήκες είναι δεδομένη και έχει ήδη αναγνωριστεί μέσα από τη Συλλογική Σύμβαση. Η μη ενιαία εφαρμογή της, όπως επισημαίνεται, επηρεάζει άμεσα τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΚΕΑΚ παραθέτει τη σχετική διάταξη της σύμβασης, σύμφωνα με την οποία η εργασία σε ημέρες ανάπαυσης αυξάνει τις αποδοχές και το ασφαλιστικό ημερομίσθιο, ενώ σε περίπτωση που δεν πρόκειται για αργία ή Κυριακή προβλέπεται προσαύξηση 10%. Παράλληλα διευκρινίζεται ότι η εργασία αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί συστηματική παραβίαση του πενθημέρου, καθώς συνδέεται με συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Ο σύλλογος επισημαίνει ότι όταν μια Συλλογική Σύμβαση, η οποία έχει συμφωνηθεί από τους θεσμικούς εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, δεν εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο ή απαιτεί πρόσθετες ερμηνείες, δημιουργείται ζήτημα ασφάλειας δικαίου που επηρεάζει τη λειτουργία της αγοράς.

Τέλος, ζητείται η άμεση παροχή σαφών οδηγιών για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, ώστε να διασφαλιστεί ενιαία αντιμετώπιση των επιχειρήσεων και ομαλή λειτουργία του κλάδου ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου.

Κατηγορία Επιχειρήσεις
