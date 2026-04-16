Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026 11:58

Τα 100 χρόνια γιορτάζει φέτος η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας

Premium Strom

 

Τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της γιορτάζει φέτος η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (ΟΕΒΕΣ) Μεσσηνίας.

Σε πρόσφατη συνάντηση με τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, ο πρόεδρος Γιώργος Καπερώνης και μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας συζήτησαν για τη συνεργασία με τον Δήμο, ενόψει των επίσημων εορτασμών που προγραμματίζει η Ομοσπονδία για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής της.

Συζητήθηκαν, επίσης, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, ευρύτερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, που αφορούν την τοπική οικονομία και την πρόοδο του Δήμου Καλαμάτας, ενώ επιβεβαιώθηκε η άριστη και διαχρονική συνεργασία των δύο πλευρών.

