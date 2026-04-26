Κυριακή, 26 Απριλίου 2026 16:28

Ενημερωτική εκδήλωση για ενίσχυση επιχειρήσεων στο Μελιγαλά

Premium Strom

 

Ενημερωτική εκδήλωση για τη δράση ενίσχυσης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Μελιγαλά «Μαρία Κάλλας».

Την εκδήλωση διοργανώνουν η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και το Δήμο Οιχαλίας. Σύμφωνα με την πρόσκληση, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της δράσης με τίτλο «Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜμΕ των Ηπειρωτικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση και απαντήσεις σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Στην πρόσκληση επισημαίνεται ακόμη ότι η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή ΑμεΑ έχει δοθεί το τηλέφωνο 2724360300.

 

Κατηγορία Επιχειρήσεις
