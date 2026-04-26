Ενημερωτική εκδήλωση για ενίσχυση επιχειρήσεων στο Μελιγαλά

Ενημερωτική εκδήλωση για τη δράση ενίσχυσης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Μελιγαλά «Μαρία Κάλλας».

Την εκδήλωση διοργανώνουν η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και το Δήμο Οιχαλίας. Σύμφωνα με την πρόσκληση, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της δράσης με τίτλο «Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜμΕ των Ηπειρωτικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση και απαντήσεις σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Στην πρόσκληση επισημαίνεται ακόμη ότι η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή ΑμεΑ έχει δοθεί το τηλέφωνο 2724360300.