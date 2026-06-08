Η Οινοποιία Ψαρούλη φιλοξένησε το 4ο Beyond Football Conference 2026

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία και το έργο της Οινοποιίας Ψαρούλη, να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις της και να δοκιμάσουν επιλεγμένες ετικέτες κρασιών συνοδευόμενες από τοπικές γαστρονομικές δημιουργίες, σε μια εκδήλωση που ανέδειξε τη μεσσηνιακή φιλοξενία και τη γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής.

Στη βραδιά συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο πρόεδρος της Super League 2 Πέτρος Μαρτσούκος, ο διευθυντής διοργάνωσης πρωταθλημάτων της Super League Θεόδωρος Λάιος, ο γενικός διευθυντής του Άρη Λεμεσού Δημήτρης Γιαννέλης, ο προπονητής της ΠΑΕ Παναιτωλικός Γιάννης Αναστασίου, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας Αναστάσιος Θέος, ο ποδοσφαιριστής της Rio Ave Γιώργος Λιάβας, ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Ντανιέλ Μπατίστα, καθώς και εκπρόσωποι των ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, AC Sparta Praha και Leeds United.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την ΠΑΕ Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ., με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή τους. Την τιμητική πλακέτα προς τον ΠΑΟΚ απένειμε ο Γιάννης Βρούτσης, ενώ τη βράβευση του Παναιτωλικού πραγματοποίησε ο καθηγητής Παναγιώτης Αλεξόπουλος.

Το 4ο Beyond Football Conference διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Οργάνωσης, Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας. Την επιστημονική ευθύνη είχε ο καθηγητής Παναγιώτης Αλεξόπουλος και την οργανωτική διεύθυνση ο δρ Δημήτριος Κοθρούλας.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της Super League, της Super League 2, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.