Περιφέρεια Πελοποννήσου: Κοινωνική δράση ύψους 2.8 εκ ευρώ για Κόρινθο και Λουτράκι

Η πράξη «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ανοικτής Φροντίδας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής & Κοινωνικής Ένταξης στην περιοχή ΒΑΑ των Δήμων Κορινθίων και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχει διάρκεια 36 μήνες.

Στόχος είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η στήριξη οικογενειών και ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Προβλέπεται η ανάπτυξη γενικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, εξατομικευμένη υποστήριξη των ωφελούμενων και των οικογενειών τους, συμβουλευτική και δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την κοινωνική ένταξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κάλυψη ψυχοκοινωνικών αναγκών, στην υποστήριξη ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενίσχυση της αυτονομίας των ωφελούμενων.

Από τη δράση αναμένεται να ωφεληθούν 2.500 άτομα, μεταξύ των οποίων οικονομικά ευάλωτοι πολίτες, ηλικιωμένοι, άνεργοι, δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες που αντιμετωπίζουν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε ότι «η κοινωνική πολιτική αποκτά ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν φτάνει εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη», επισημαίνοντας ότι η παρέμβαση δημιουργεί ένα δίκτυο υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης για 2.500 πολίτες.