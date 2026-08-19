Την Παρασκευή η 6η Λευκή Νύχτα Γαργαλιάνων

Από της 8 το βράδυ το κέντρο της πόλης θα κινείται στους ρυθμούς της Λευκής Νύχτας που διοργανώνει ο Εμπορικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Γαργαλιάνων. Πέρα από τις μεγάλες εκπτώσεις που θα υπάρχουν στα καταστήματα όπου κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να κάνουν τις αγορές μέχρι αργά το βράδυ, ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει live μουσική, Dj, παιδικά show και aerial performances, κρατώντας τους συντροφιά και διασκεδάζοντας τους.

«Η πόλη ζει, τα καταστήματα μένουν ανοιχτά. Σας περιμένουμε όλους» τονίζεται από τον Εμπορικό και Βιοτεχνικό Σύλλογο Γαργαλιάνων.

Ο οποίος παράλληλα ετοίμασε και παρουσίασε το νέο του site, για το οποίο σημειώνοει: «Οι Γαργαλιάνοι αποκτούν πλέον τη δική τους ψηφιακή παρουσία! Μέσα από το www.gargalianoi.gr μπορείτε να ανακαλύψετε τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες, τις γεύσεις και όλα όσα κάνουν τον τόπο μας ξεχωριστό. Επισκεφθείτε το site, γνωρίστε τις τοπικές επιχειρήσεις και ανακαλύψτε τους Γαργαλιάνους! Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τον τόπο μας».

Κ.Μπ.