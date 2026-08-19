ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας: Δημιουργική μάθηση και κοινωνική ευαισθητοποίηση

Μέσα από διαφορετικά εργαστήρια, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν σύγχρονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα με τρόπο βιωματικό και δημιουργικό.

Στο Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής, η δράση «Ο Αθλητισμός Ενώνει – Σεβασμός στη Διαφορετικότητα» ανέδειξε τον αθλητισμό ως μέσο ισότητας και κοινωνικής ένταξης. Μέσα από παραδείγματα αθλητών με αναπηρία και αναφορές στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, τα παιδιά συζήτησαν για τη συμπερίληψη, την αποδοχή και την ανάγκη κατάρριψης κοινωνικών στερεοτύπων.

Στο Εργαστήριο Τέχνης και Πολιτισμού, τα «Χέρια Ανοιχτά» έδωσαν αφορμή για συζήτηση γύρω από την αγάπη, την ειρήνη, τη συνεργασία και τον σεβασμό. Με μουσική και εικαστικές δημιουργίες, τα παιδιά αποτύπωσαν τις δικές τους σκέψεις για τη φιλία, την αποδοχή και τη συνύπαρξη, ανακαλύπτοντας παράλληλα τον ρόλο της τέχνης ως μέσου έκφρασης και επικοινωνίας.

Στο ίδιο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε και η δράση «Από τις ρίζες στις πράξεις – Μηδενική ανοχή στην κακοποίηση», με στόχο την καλλιέργεια αξιών που αποτελούν τη βάση των υγιών ανθρώπινων σχέσεων. Με κεντρικό σύμβολο ένα δέντρο, τα παιδιά προσέγγισαν έννοιες όπως ο σεβασμός, η ισότητα, η ενσυναίσθηση, η ασφάλεια και τα προσωπικά όρια, συμμετέχοντας παράλληλα σε παιχνίδια συνεργασίας και δημιουργικές συζητήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην υγεία, μέσα από τη δράση «Το Νερό: Ο Σύμμαχός μας στις Καλοκαιρινές Ζέστες!». Τα παιδιά ενημερώθηκαν με βιωματικό τρόπο για τη σημασία της σωστής ενυδάτωσης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες και τη διάρκεια της σωματικής άσκησης, καθώς και για τη σχέση της με την υγεία και την καλή φυσική κατάσταση.

Στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων, η δράση «Η σημαντικότητα των ορίων στην παιδική ηλικία – Εξωτερίκευση συναισθημάτων» επικεντρώθηκε στη συναισθηματική ανάπτυξη. Μέσα από παιχνίδι και συζήτηση, τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν όσα αισθάνονται, να αντιλαμβάνονται τη σημασία των προσωπικών ορίων και να αναπτύσσουν σχέσεις που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είχε επίσης σημαντική θέση στο πρόγραμμα. Στη δράση «Μαθαίνουμε τον Εθελοντισμό, Φροντίζουμε το Σχολείο μας», παιδιά και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε συμβολικό καθαρισμό του προαύλιου χώρου, γνωρίζοντας στην πράξη την αξία του εθελοντισμού, της συνεργασίας και της συλλογικής ευθύνης.

Τη σύνδεση της τεχνολογίας με την κοινωνική προσφορά ανέδειξε η δράση «SEA4ALL» του Εργαστηρίου Πληροφορικής και Ρομποτικής. Τα παιδιά σχεδίασαν και κατασκεύασαν με LEGO ένα αυτόνομο καταμαράν, με στόχο να προσεγγίσουν δημιουργικά το ζήτημα της πρόσβασης ατόμων με κινητικές δυσκολίες στη θάλασσα. Η δραστηριότητα συνδύασε τη ρομποτική και την επίλυση προβλημάτων με την έννοια της προσβασιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής.

Παράλληλα, μέσα από την εθελοντική δράση «Καθαρισμός πάρκων και δημόσιων χώρων», τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στη φροντίδα του τόπου τους, αντιλαμβανόμενα ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διατήρηση καθαρών δημόσιων χώρων αποτελούν υπόθεση όλων.

Στο Εργαστήριο Φιλαναγνωσίας, οι «Σύμμαχοι της Διατροφής μας» έφεραν τα παιδιά πιο κοντά στις αρχές της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής. Με τη βοήθεια βίντεο, συζήτησης και δημιουργικής κατασκευής, γνώρισαν βασικές κατηγορίες τροφίμων και έμαθαν πώς να παρατηρούν και να διαβάζουν τις διατροφικές ετικέτες των προϊόντων.

Στην ίδια θεματική ενότητα, «Το Δέντρο της Καλοσύνης» αποτέλεσε αφορμή για συζήτηση γύρω από τη βία, την ειρηνική επίλυση των διαφορών και τη δύναμη της ενσυναίσθησης. Με κάθε φύλλο του συμβολικού δέντρου να αντιπροσωπεύει μία πράξη αγάπης ή σεβασμού, τα παιδιά προσέγγισαν την αξία της αλληλεγγύης και της θετικής συμπεριφοράς στην καθημερινότητά τους.

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση συνδέθηκε εκ νέου με την τεχνολογία στη δράση «Χτίζουμε το μέλλον με LEGO και Ανακύκλωση». Οι συμμετέχοντες κατασκεύασαν κάδους ανακύκλωσης και ρομποτικές εφαρμογές με LEGO, γνωρίζοντας βασικές αρχές μηχανικής και ρομποτικής, αλλά και τη σημασία της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη δράση «Καθαρές Θάλασσες για όλους», κατά την οποία τα παιδιά αξιοποίησαν το LEGO Spike για να σχεδιάσουν μια εφαρμογή που προσομοιώνει τον έλεγχο της ποιότητας του νερού και την έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση μόλυνσης. Μέσα από αυτή την εμπειρία γνώρισαν στην πράξη πώς η τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να αξιοποιηθούν για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.