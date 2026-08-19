Σύλληψη 22χρονου με χασίς στο Πεταλίδι

Πρόκειται για 22χρονο Αλβανό που κατείχε 7,4 γραμμάρια χασίς σε έλεγχο που του έγινε από αστυνομικούς της Α1’ Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας.

Η ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.