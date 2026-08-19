Σύλληψη 22χρονου με χασίς στο Πεταλίδι

Πρόκειται για 22χρονο Αλβανό που κατείχε 7,4 γραμμάρια χασίς σε έλεγχο που του έγινε από αστυνομικούς της Α1’ Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας.
Η ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026 13:23
Σύλληψη 22χρονου με χασίς στο ΠεταλίδιΓράφτηκε από ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Με μικροποσότητα ναρκωτικών συνελήφθη ένας νεαρός αλλοδαπός προχθές το πρωί στο Πεταλίδι.
Πρόκειται για 22χρονο Αλβανό που κατείχε 7,4 γραμμάρια χασίς σε έλεγχο που του έγινε από αστυνομικούς της Α1’ Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας.
Κατηγορία Αστυνομικά