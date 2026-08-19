47χρονος πωλούσε “μαϊμού” προϊόντα στο πανηγύρι της Τεγέας

“Μαϊμού” προϊόντα πωλούσε ένας αλλοδαπός στο πανηγύρι της Τεγέας, ο οποίος συνελήφθη προχθές το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Αρκαδίας.

Πρόκειται για 47χρονο υπήκοο Σενεγάλης που είχε στήσει πάγκους στο πανηγύρι και πωλούσε διάφορα προϊόντα υπόδησης και ένδυσης, όπως παπούτσια, πορτοφόλια, αξεσουάρ, τσάντες, καπέλα και ζώνες. Ειδικότερα κατασχέθηκαν 681 τέτοια προϊόντα, μιας και έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών και οίκων.

Επιπλέον, στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 680 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν, ως προερχόμενα από την τέλεση αξιόποινων πράξεων. Ο Σενεγαλέζος συνελήφθη για πλαστογραφία, απάτη και παράβαση των νομοθεσιών περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού και περί λειτουργίας υπαίθριου εμπορίου.

Κ.Ηλ.