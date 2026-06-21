Νέο Δ.Σ. στον Σύνδεσμο Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων

Νέο διοικητικό συμβούλιο αναδείχθηκε μετά τις αρχαιρεσίες του Σαββάτου στον Σύνδεσμο Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.).

Η 29η εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Αθήνα ανέδειξε σε κλίμα ενότητας τη νέα διοίκηση η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γιώργος Μιχαλόπουλος ("Ελευθερία" Λάρισας)

Αντιπρόεδρος: Παρασκευάς Περάκης ("Χανιώτικα Νέα")

Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Κουτσολιόντος ("Πρωινός Λόγος" Ιωαννίνων)

Ταμίας: Στάυρος Φανφάνης ("Χρόνος" Κομοτηνής)

Κοσμήτορας: Δημήτρης Πλεμμένος ("Ελευθερία" Μεσσηνίας).

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι Νάντια Σαμαρά ("Συνείδηση" Αιτωλοακαρνανίας), Δημήτρης Καρεκλίδης ("Μαγνησία") και Γιάννης Χριστόπουλος ("Γνώμη" Πάτρας).