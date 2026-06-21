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Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026 18:45

Νέο Δ.Σ. στον Σύνδεσμο Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων

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Νέο Δ.Σ. στον Σύνδεσμο Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων

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Νέο διοικητικό συμβούλιο αναδείχθηκε μετά τις αρχαιρεσίες του Σαββάτου στον Σύνδεσμο Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.).

Η 29η εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Αθήνα ανέδειξε σε κλίμα ενότητας τη νέα διοίκηση η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Γιώργος Μιχαλόπουλος ("Ελευθερία" Λάρισας)

Αντιπρόεδρος: Παρασκευάς Περάκης ("Χανιώτικα Νέα")

Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Κουτσολιόντος ("Πρωινός Λόγος" Ιωαννίνων)

Ταμίας: Στάυρος Φανφάνης ("Χρόνος" Κομοτηνής)

Κοσμήτορας: Δημήτρης Πλεμμένος ("Ελευθερία" Μεσσηνίας).

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι Νάντια Σαμαρά ("Συνείδηση" Αιτωλοακαρνανίας), Δημήτρης Καρεκλίδης ("Μαγνησία") και Γιάννης Χριστόπουλος ("Γνώμη" Πάτρας).

Κατηγορία Επιχειρήσεις
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