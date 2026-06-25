Δυτική Μάνη: Συνάντηση ΟΕΒΕΣ με Χιουρέα

Την έναρξη κύκλου επαφών με τους δήμους της Μεσσηνίας, ενόψει της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυσή της το 2026, σηματοδότησε η συνάντηση της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας (ΟΕΒΕΣ) με τον δήμαρχο Δυτικής Μάνης Γιώργο Χιουρέα στην Καρδαμύλη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επετειακές δράσεις που σχεδιάζει η Ομοσπονδία, αλλά και τα ζητήματα που απασχολούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΟΕΒΕΣ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που προγραμματίζονται για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας της, με στόχο την ανάδειξη της διαχρονικής συμβολής των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Μεσσηνίας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τον δήμαρχο Δυτικής Μάνης για τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική επιχειρηματικότητα.

Η Ομοσπονδία ευχαρίστησε τον δήμαρχο για τη φιλοξενία και τη θετική ανταπόκρισή του στην πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις του συνέβαλαν στην καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκών της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, οι ενημερωτικές συναντήσεις της ΟΕΒΕΣ θα συνεχιστούν σε όλους τους δήμους της Μεσσηνίας, με επόμενο σταθμό τον Δήμο Οιχαλίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δράσεων για τα «100 Χρόνια Συμμετέχοντας στην Ιστορία της Μεσσηνίας».