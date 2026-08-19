Υποτονική κίνηση παρά τις εκπτώσεις: Τη Λευκή Νύχτα περιμένουν οι έμποροι της Καλαμάτας

Παρά την αυξημένη επισκεψιμότητα που καταγράφεται στην πόλη λόγω τουρισμού, η εμπορική δραστηριότητα δεν εμφάνισε τη δυναμική που θα μπορούσε να μετατρέψει την εκπτωτική περίοδο σε ουσιαστική «ανάσα» για τις επιχειρήσεις.

Η εικόνα που μετέφεραν επαγγελματίες της πόλης μιλώντας στην “Ε” είναι σε γενικές γραμμές συγκρατημένη. Ο κόσμος δείχνει διάθεση να ψωνίσει, ωστόσο οι αυξημένες υποχρεώσεις των νοικοκυριών περιορίζουν σημαντικά τα περιθώρια για επιπλέον δαπάνες. Παράλληλα, ο τουρισμός προσφέρει στήριξη στην τοπική οικονομία, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει μεταφραστεί στον βαθμό που θα επιθυμούσαν οι έμποροι σε μεγαλύτερη κατανάλωση.

Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην 12η Λευκή Νύχτα της 29ης Αυγούστου, με τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά ότι η διοργάνωση θα δώσει την απαραίτητη ώθηση στο κλείσιμο της εκπτωτικής περιόδου. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες επισημαίνουν ότι ο θεσμός, παρότι εξακολουθεί να δίνει ζωή στο κέντρο της πόλης, χρειάζεται ενδεχομένως ανανέωση ώστε να αποκτήσει ξανά τη δυναμική των πρώτων ετών.

Σοφία Καριπίδου (SK Fashion): «Η εικόνα της αγοράς το φετινό καλοκαίρι δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, αλλά ούτε και σε σύγκριση με το περσινό καλοκαίρι. Τον Αύγουστο η επισκεψιμότητα αυξήθηκε αισθητά, ωστόσο ένας μήνας από μόνος του δεν μπορεί να αλλάξει συνολικά τα δεδομένα. Οι εκπτώσεις αποτέλεσαν μια βοήθεια για το καταναλωτικό κοινό, δίνοντάς του τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Ο κόσμος έχει διάθεση να ψωνίσει, όμως δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν περισσεύουν χρήματα, καθώς προτεραιότητα έχουν οι καθημερινές υποχρεώσεις.

Η αυξημένη επισκεψιμότητα στην πόλη βοήθησε σε έναν βαθμό το εμπόριο, όχι όμως όσο θα περιμέναμε. Σε σύγκριση με παλαιότερα χρόνια, τότε που υπήρχε μια πιο σταθερή ροή καταναλωτών, η διαφορά είναι αισθητή.

Σε ό,τι αφορά τη Λευκή Νύχτα, υπάρχουν προσδοκίες ώστε η εκπτωτική περίοδος να κλείσει με καλύτερο τρόπο. Οι τελευταίες διοργανώσεις, ωστόσο, δεν θυμίζουν ως προς την κατανάλωση τις πρώτες χρονιές του θεσμού. Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργεί και ως δίκοπο μαχαίρι, καθώς αρκετοί καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, κρατώντας χρήματα για εκείνη τη βραδιά. Έτσι, τις προηγούμενες ημέρες παρατηρείται συχνά μια κάμψη στην εμπορική δραστηριότητα».

Νίκος Βερράρος (Verraros Shoes): «Σε σχέση με πέρυσι, η εμπορική δραστηριότητα έχει υποχωρήσει, κάτι που αποτυπώνει και την οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Η Καλαμάτα το καλοκαίρι έχει σαφώς πολύ κόσμο, ενώ φέτος παρατήρησα την παρουσία ξένων επισκεπτών ακόμη και νωρίτερα από το αναμενόμενο. Από την πλευρά μας προσπαθούμε για το καλύτερο, όμως συνολικά η κατάσταση στο εμπόριο δεν εξελίσσεται εύκολα.

Η Λευκή Νύχτα κάθε χρόνο δείχνει να προσφέρει μια ώθηση στην κατανάλωση, ενώ παραμένει ένα δυνατό event που δίνει ζωή στο κέντρο και στις επιχειρήσεις.

Από την αρχή, πάντως, η χρονιά ήταν δύσκολη. Η ελαιοκομιδή δεν εξελίχθηκε ιδιαίτερα καλά ούτε σε επίπεδο τιμών ούτε σε επίπεδο παραγωγής, κάτι που είχε αρνητικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Σε συνδυασμό έτσι με τις εξελίξεις και την αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχει περιοριστεί η διαθέσιμη ρευστότητα.

Το ενδιαφέρον του κόσμου για αγορές υπάρχει. Εάν υπήρχε μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα, ο καταναλωτής θα ψώνιζε συχνότερα, όμως οι σημερινές συνθήκες βάζουν φραγμούς στα νοικοκυριά. Σε κάθε περίπτωση, η πόλη μας διαθέτει το σημαντικό πλεονέκτημα του τουρισμού και, βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο, ευελπιστούμε το υπόλοιπο καλοκαίρι να κλείσει με καλύτερους ρυθμούς».

Νεκτάριος Τριανταφυλλόπουλος (30φυλλόπουλος): «Η εκπτωτική περίοδος έχει παραδοσιακά ένα θετικό πρόσημο για την τοπική αγορά, με την εικόνα μέχρι στιγμής να θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την περσινή, δίχως να υπάρχει σημαντική βελτίωση.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και ο τουρισμός, καθώς βλέπουμε ότι χρόνο με τον χρόνο η Καλαμάτα προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέπτες. Στην τοπική αγορά ψωνίζουν τουρίστες που μπορεί να χρειαστούν κάτι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους ή να έχουν ξεχάσει κάτι στις αποσκευές τους, αλλά και Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι παραμένουν αρκετό διάστημα στην περιοχή και συχνά αγοράζουν δώρα για αγαπημένα τους πρόσωπα.

Σε ό,τι αφορά τη Λευκή Νύχτα, πρόκειται για έναν θεσμό που έχει τη σημασία του για τον εμπορικό κόσμο, χωρίς όμως να φαίνεται ότι ενισχύεται πλέον στον ίδιο βαθμό η καταναλωτική του διάσταση. Σε κάθε περίπτωση, λειτουργεί θετικά για την πόλη και περιμένουμε αυξημένη προσέλευση, ώστε η εκπτωτική περίοδος να ολοκληρωθεί με καλύτερη εικόνα.

Η πορεία του θεσμού δείχνει ότι η ώθηση που δίνει στην κατανάλωση δεν είναι ίδια με τα πρώτα χρόνια, έχει όμως και άλλα οφέλη. Μεταξύ αυτών είναι η ενίσχυση της εστίασης στο κέντρο, σε μια περίοδο κατά την οποία παραδοσιακά η συγκεκριμένη περιοχή της πόλης εμφανίζει μικρότερη δραστηριότητα».

Νεκτάριος Μιχόπουλος (Οπτική Διάσταση): «Το φετινό καλοκαίρι παρατηρούμε περισσότερη επισκεψιμότητα, αλλά μικρότερη κατανάλωση. Η παρουσία τουριστών έχει αυξηθεί, ενώ θεωρώ ότι φέτος έχει βελτιωθεί σε έναν βαθμό και το ποιοτικό προφίλ του τουρισμού. Αυτό μας επιτρέπει να προσδοκούμε κάπως σε καλύτερες περιόδους από εδώ και πέρα.

Όσον αφορά τη Λευκή Νύχτα, ειδικά η πρώτη διοργάνωση είχε πολύ θετικό πρόσημο. Στη συνέχεια, όμως, η δυναμική της έδειξε σταδιακά να ξεθωριάζει. Ίσως θα πρέπει πλέον να σκεφτούμε κάτι νέο, το οποίο θα βασίζεται στον υπάρχοντα θεσμό αλλά θα παρουσιαστεί με διαφορετικό τρόπο, ώστε να προσελκύσει καινούργιο κοινό.

Θεωρώ ότι η διοργάνωση χρειάζεται ανανέωση. Αυτό που ξεκίνησε από την πόλη μας στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από πολλές άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να μην αποτελεί πλέον κάτι τόσο ξεχωριστό.

Ακόμη και με τα σημερινά δεδομένα, πάντως, η Λευκή Νύχτα παραμένει σημαντική για το εμπόριο, καθώς δημιουργεί ιδιαίτερο κλίμα στην πόλη και κινητοποιεί τον κόσμο. Αυτό όμως δεν αναιρεί την ανάγκη να εξελιχθεί και να αποκτήσει ξανά έναν πιο ξεχωριστό χαρακτήρα».

Τ.Αν.