Σημαντική αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων - Το πρώτο εξάμηνο του 2025

Αύξηση κατά 8,8% κατέγραψαν τον Ιούνιο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.306,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3.038,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ αύξηση κατά 31,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούνιος 2025: 321,8 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2024: 244,8 εκατ. ευρώ).

Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,2%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 1,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 94,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 92,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 5.991,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 5.554,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 760,4 εκατ. ευρώ ή 11,0% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7.658,9 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 323,1 εκατ. ευρώ ή 24,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.667,2 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 0,6%, αλλά κυρίως από την ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 35,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 81,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Τον Ιούνιο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 8,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 5,5% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.743,0 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 12,0% (Ιούνιος 2025: 1.397,4 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2024: 1.247,8 εκατ. ευρώ). Η ενίσχυση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της ανόδου των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 13,5% (Ιούνιος 2025: 1.410,8 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2024: 1.243,0 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 18,8% και διαμορφώθηκαν στα 332,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 18,6% και διαμορφώθηκαν στα 594,6 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 19,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 192,0 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 25,7% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, στα 180,0 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 3,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 601,2 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 64,7% και διαμορφώθηκαν στα 247,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν στα 1,8 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 11,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 7.658,9 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 8,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.069,8 εκατ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 13,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.210,5 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 3.290,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,7%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 12,4% και διαμορφώθηκαν στα 779,1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.366,3 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 2,1% στα 455,9 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 9,0% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 344,7 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 7,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.081,8 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 29,4% και διαμορφώθηκαν στα 704,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν σε 9,6 εκατ. ευρώ.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο του 2025 διαμορφώθηκε σε 4.602,7 χιλ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 3,3% έναντι του Ιουνίου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 19,7%. Η πτώση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε κυρίως από την υποχώρηση της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 8,1%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,0%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 7,2% και διαμορφώθηκε σε 1.949,3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 35,5% και διαμορφώθηκε σε 651,1 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 9,5% και διαμορφώθηκε σε 768,8 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία κατά 29,6% σε 267,9 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 29,7% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 305,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 14,9% και διαμορφώθηκε σε 811,2 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 24,1% σε 230,8 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 3,0 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 0,6% και διαμορφώθηκε σε 11.691,9 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 11.625,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 13,1%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 6.412,9 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,5% και διαμορφώθηκε σε 5.278,9 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,4%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 27,5%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 4,7% και διαμορφώθηκε σε 1.849,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 9,8% και διαμορφώθηκε σε 610,1 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 4,9% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 617,2 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 11,0% και διαμορφώθηκε σε 1.521,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 20,0% σε 694,1 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 10,6 χιλ. ταξιδιώτες.