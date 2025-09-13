50 ισχυροί επενδυτές επισκέπτονται τη Μεσσηνία

Με αφορμή το Athens Innovation Summit, που διοργανώνει η Endeavor, 50 ιδρυτές κορυφαίων venture capital funds θα επισκεφτούν τη Μεσσηνία το Σαββατοκύριακο. Η εκδήλωση της Endeavor, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, φέρνει στην Ελλάδα επιστήμονες, ερευνητές και επενδυτές από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής», ο Παναγιώτης Καραμπίνης, ο διευθύνων σύμβουλος της Endeavor Greece, με καταγωγή από τη Μεσσηνία, τονίζει την ανάγκη αλλαγής της κουλτούρας επιχειρηματικότητας στη χώρα. Στόχος του ίδιου και της Endeavor είναι η διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων, όπως το Athens Innovation Summit, που θα φέρνουν στην Ελλάδα κορυφαίους εκπροσώπους της παγκόσμιας καινοτομίας για συζήτηση με τον εκάστοτε Έλληνα πρωθυπουργό.

Φέτος, ο νομπελίστας Ντέμης Χασάμπης, συνιδρυτής της DeepMind και ελληνοκυπριακής καταγωγής, θα συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό στο Ηρώδειο. Παράλληλα, με πρωτοβουλία του οργανισμού, 50 ιδρυτές venture capital funds θα επισκεφτούν τη Μεσσηνία, αναδεικνύοντας έτσι και την περιοχή σε κέντρο επιχειρηματικών συζητήσεων.

Ο κ. Καραμπίνης τονίζει ότι η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό ταλέντο, αλλά χρειάζεται να αναπτυχθεί μια κουλτούρα που θα μετατρέπει τις ερευνητικές ιδέες σε επιτυχημένες εταιρείες. Η Endeavor υποστηρίζει ενεργά και άλλες πρωτοβουλίες, όπως το φεστιβάλ Panathenea, που ξεκίνησε από φοιτητές και ενισχύει τη σύνδεση των πανεπιστημίων με τον επιχειρηματικό κόσμο. Στόχος είναι η ενεργοποίηση της κληρονομιάς της Ελλάδας στην καινοτομία, με εκδηλώσεις που θα αναδεικνύουν τη χώρα σε παγκόσμιο κέντρο συζητήσεων για την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία.