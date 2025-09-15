Αυξάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις στη Μεσσηνία - Παραμένουν όμως μακρυά από το ρεκόρ του 2009

Οι τραπεζικές καταθέσεις στη Μεσσηνία τον Ιούνιο του 2025 είχαν αυξηθεί κατά 543 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015 όταν καταγράφηκε η ελάχιστη τιμή τους αλλά παραμένουν μειωμένες κατά 530 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2009 όταν καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή τους. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας το 2009 οι καταθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων στη Μεσσηνία άγγιξαν τα 2,5 δισ. ευρώ, το 2015 μειώθηκαν στα 1,4 δισ. ευρώ και το 2025 αυξήθηκαν στα 1,9 δισ. ευρώ.

Την τελευταία πενταετία στη Μεσσηνία οι καταθέσεις παραμένουν σταθερά πάνω από τα 1,8 δισ. ευρώ αν και έχει μειωθεί ο αριθμός των τραπεζικών λογαριασμών από 475.154 το 2021 σε 447.834 το 2025. Οι καταθέσεις της Μεσσηνίας αντιστοιχούν στο 1,2% των συνολικών καταθέσεων στην Ελλάδα ενώ ο μέσος λογαριασμός στο νομό έχει υπόλοιπο 4.401 ευρώ έναντι 5.688 του μέσου πανελλήνιου.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου οι καταθέσεις αυξήθηκαν από 6,9 δισ. ευρώ το 2021 σε 7,4 δισ. ευρώ το 2025. Οι καταθέσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντιστοιχούν στο 4,6% των συνολικών καταθέσεων στην Ελλάδα ενώ ο μέσος λογαριασμός της Περιφέρειας έχει υπόλοιπο 4.441 ευρώ.

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες.