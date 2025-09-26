Χρηματοδότηση ύψους 1 εκ. ευρώ για την τουριστική ταυτότητα της Μεγαλόπολης

Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Μεγαλόπολης, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, πραγματοποιείται με την υπογραφή του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, που ενέκρινε τη δημοσίευση πρόσκλησης ύψους 1 εκ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος “Πελοπόννησος” 2021-2027.

Η πρόσκληση αφορά παρεμβάσεις ανάπτυξης τουριστικών υποδομών στην περιοχή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Μεγαλόπολης, με στόχο την αναβάθμιση κι επέκταση πολιτιστικών και τουριστικών χώρων, την αξιοποίηση των φυσικών πλεονεκτημάτων και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που θα αυξήσουν την επισκεψιμότητα και θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία.

Μεταξύ των σχεδιαζόμενων έργων, με βάση την ίδια ενημέρωση, περιλαμβάνονται η δημιουργία ανοικτής θεατρικής σκηνής και η ανάπτυξη κωπηλατικού κέντρου στη λίμνη Κυπαρισσίων, επενδύσεις που συνδυάζουν τον πολιτισμό με τη φύση και αναδεικνύουν τη Μεγαλόπολη ως προορισμό βιώσιμου τουρισμού.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ. Πτωχός, δήλωσε: “Στόχος μας είναι να δώσουμε στη Μεγαλόπολη νέες αναπτυξιακές προοπτικές, να δημιουργήσουμε υποδομές που αξιοποιούν τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της και να ενισχύσουμε την τοπική κοινωνία με έργα που φέρνουν πραγματική προστιθέμενη αξία”.

Η πρόσκληση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αναπτυξιακή προοπτική της Μεγαλόπολης, στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης και της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.