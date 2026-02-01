AiSpiti.gr: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελληνική Κτηματαγορά

Το www.AiSpiti.gr φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελληνική Κτηματαγορά, Αθήνα & Καλαμάτα ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της η νέα ψηφιακή πλατφόρμα ακινήτων AiSpiti.gr, εισάγοντας για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά την τεχνητή νοημοσύνη (AI) στη δωρεάν εκτίμηση αξίας ακινήτων και στην έξυπνη αναζήτηση αγγελιών. Το AiSpiti απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, αγοραστές και επενδυτές που αναζητούν αξιόπιστες, διαφανείς και σύγχρονες λύσεις για αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, με αρχική γεωγραφική εστίαση σε Αθήνα, Καλαμάτα και Μεσσηνία.

Τι προσφέρει η πλατφόρμα www.AiSpiti.gr

Δωρεάν AI Εκτίμηση Ακινήτου

Αμεση αποτίμηση βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα αγοράς και σύγχρονους αλγόριθμους.

Δωρεάν Καταχώρηση Αγγελίας

Χωρίς συνδρομές και κρυφές χρεώσεις.

Εξυπνη Αναζήτηση Ακινήτων

Προηγμένα φίλτρα που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε χρήστη.



Επενδυτικά Εργαλεία

Υπολογιστές στεγαστικών δανείων, Golden Visa, ΕΝΦΙΑ και Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ).

Ενημέρωση & Αναλύσεις Αγοράς

AI-powered insights και περιεχόμενο με συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Η φιλοσοφία του AiSpiti.gr βασίζεται στη διαφάνεια, την απλότητα και την ουσιαστική υποστήριξη κάθε συναλλαγής ακινήτου. Αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, στόχος είναι η παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης και τεκμηριωμένων εκτιμήσεων, προσαρμοσμένων στις πραγματικές συνθήκες της ελληνικής κτηματαγοράς.

Ο Νικητόπουλος Ιωάννης, Σύμβουλος Ακινήτων και ιδρυτής του AiSpiti.gr, διαθέτει περισσότερα από 35 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον χώρο των χρηματοοικονομικών και της ακίνητης περιουσίας, προσφέροντας υπηρεσίες με γνώμονα την ακρίβεια, τον επαγγελματισμό και το συμφέρον του πελάτη.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Website: www.AiSpiti.gr

Facebook: facebook.com/aispiti.gr

Γραφεία Αθήνα: Λεωφόρος Μεσογείων 64, 11527.

Καλαμάτα: Φαρών & Ομήρου 181.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ιωάννης Νικητόπουλος - Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος - 694 585 1001

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Αναγνωστών

Ερώτηση 1: Τι κάνει το www.AiSpiti.gr διαφορετικό από άλλες πλατφόρμες ακινήτων;

Το AiSpiti.gr είναι η πρώτη ελληνική πλατφόρμα που ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στη δωρεάν εκτίμηση αξίας ακινήτων και στην έξυπνη αναζήτηση αγγελιών. Δεν περιορίζεται απλώς στην προβολή ακινήτων, αλλά προσφέρει εργαλεία ανάλυσης, πραγματικά δεδομένα αγοράς και συμβουλευτικό περιεχόμενο, δίνοντας στον χρήστη ουσιαστική πληροφόρηση πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση.

Ερώτηση 2: Σε ποιους απευθύνεται το AiSpiti.gr και ποιες περιοχές καλύπτει;

Το AiSpiti.gr απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, αγοραστές και επενδυτές που αναζητούν αξιόπιστες και διαφανείς λύσεις για αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων. Η πλατφόρμα ξεκινά με γεωγραφική εστίαση σε Αθήνα, Καλαμάτα και Μεσσηνία, με στόχο τη σταδιακή επέκταση και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Ερώτηση 3: Πόσο αξιόπιστη είναι η δωρεάν εκτίμηση ακινήτου μέσω τεχνητής νοημοσύνης;

Η δωρεάν AI εκτίμηση του AiSpiti.gr βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα της αγοράς, συγκριτικές τιμές και σύγχρονους αλγορίθμους ανάλυσης. Αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο πρώτης αποτίμησης, το οποίο βοηθά ιδιοκτήτες και επενδυτές να αποκτήσουν σαφή εικόνα της αξίας ενός ακινήτου, πριν προχωρήσουν σε πιο εξειδικευμένες αποφάσεις.

Ερώτηση 4: Πέρα από τις αγγελίες, τι άλλες υπηρεσίες προσφέρει το AiSpiti.gr;

Εκτός από τη δωρεάν καταχώρηση αγγελιών και την έξυπνη αναζήτηση ακινήτων, το AiSpiti.gr προσφέρει επενδυτικά εργαλεία όπως υπολογιστές στεγαστικών δανείων, Golden Visa, ΕΝΦΙΑ και Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου, καθώς και συνεχή ενημέρωση με αναλύσεις αγοράς και AI-powered insights με συμβουλευτικό χαρακτήρα.