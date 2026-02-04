Υπόμνημα ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας σε Χατζηδάκη για ρύθμιση οφειλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Υπόμνημα για τη ρύθμιση οφειλών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία έως 120 δόσεις παρέδωσε ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας Γεώργιος Καπερώνης, εκπροσωπώντας τις ΟΕΒΕΣ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, σε ολιγόλεπτη συνάντηση στην Καλαμάτα.

Η παράδοση του υπομνήματος έγινε παρουσία του βουλευτή Μεσσηνίας Περικλή Μαντά και, σύμφωνα με το κείμενο, το αίτημα αφορά το σύνολο των ΜμΕ της Πελοποννήσου.

Στο υπόμνημα επισημαίνεται ότι μεγάλος αριθμός κατά τα άλλα βιώσιμων επιχειρήσεων παραμένει αποκλεισμένος από χρηματοδοτικά εργαλεία, προγράμματα ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και τραπεζική χρηματοδότηση, λόγω συσσωρευμένων οφειλών που δημιουργήθηκαν μέσα σε αλλεπάλληλες κρίσεις.

Οι ΟΕΒΕΣ ζητούν τη θέσπιση ρύθμισης έως 120 δόσεων, με ρεαλιστικούς όρους και χωρίς αποκλεισμούς, τονίζοντας ότι πρόκειται για αναγκαίο εργαλείο οικονομικής επανεκκίνησης και όχι για χαριστικό μέτρο.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, μια τέτοια ρύθμιση θα μετατρέψει ανείσπρακτα χρέη σε σταθερά δημόσια έσοδα, θα ενισχύσει τη συμμόρφωση, θα στηρίξει τη διατήρηση επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας και θα αυξήσει την απορρόφηση αναπτυξιακών πόρων.

Ακολουθεί αυτούσιο το υπόμνημα:

«Με την ευκαιρία της τιμής που μας κάνετε να τιμήσετε με την παρουσία σας την Καλαμάτα, η οποία εορτάζει την πολιούχο και προστάτιδά της, Παναγία Υπαπαντή, μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη και τους πολίτες της, οι ΟΕΒΕΣ Περ. Πελοποννήσου καταθέτουν το παρόν υπόμνημα, εκφράζοντας ένα ουσιαστικό και ρεαλιστικό αίτημα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, άμεσα συνδεδεμένο με την επιτυχία της αναπτυξιακής πολιτικής και τη διάχυσή της στην πραγματική οικονομία.

Το πρόβλημα

Σήμερα, μεγάλος αριθμός κατά τα άλλα βιώσιμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων παραμένει αποκλεισμένος από:

προγράμματα ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, προγράμματα της Περ. Πελοποννήσου, τραπεζική και εγγυοδοτική χρηματοδότηση, λόγω συσσωρευμένων οφειλών σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες δημιουργήθηκαν σε συνθήκες αλλεπάλληλων κρίσεων των τελευταίων ετών. Αποτέλεσμα είναι η αδυναμία συμμετοχής των ΜμΕ στην αναπτυξιακή προσπάθεια, όχι λόγω έλλειψης σχεδίου ή δυναμικής, αλλά λόγω αντικειμενικών οικονομικών βαρών.

Οι ΟΕΒΕΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου ζητούν:

Τη θέσπιση δυνατότητας ρύθμισης οφειλών σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία έως 120 δόσεις, με ρεαλιστικούς όρους και χωρίς αποκλεισμούς, που να επιτρέπουν συνέπεια και μακροχρόνια συμμόρφωση.

Η ρύθμιση αυτή δεν αποτελεί χαριστικό μέτρο, αλλά αναγκαίο εργαλείο οικονομικής επανεκκίνησης.

Όφελος για το Δημόσιο και την οικονομία

Η προτεινόμενη ρύθμιση:

μετατρέπει ανείσπρακτα χρέη σε σταθερά και προβλέψιμα δημόσια έσοδα,

ενισχύει τη φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση,

στηρίζει τη διατήρηση επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας,

αυξάνει την απορρόφηση εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πόρων,

Χωρίς μια τέτοια ρύθμιση, η ανάπτυξη περιορίζεται σε λίγους. Με τη ρύθμιση, ενεργοποιείται το 98% της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ενισχύεται η περιφερειακή συνοχή και αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο η έννοια της ανάπτυξης. Ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι ΜμΕ αποτελούν βασικό πυλώνα απασχόλησης, κοινωνικής σταθερότητας και τοπικής οικονομίας.

Κύριε αντιπρόεδρε, Οι ΟΕΒΕΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου θεωρούν ότι η ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αντίθετα ενισχύει τα δημόσια έσοδα, στηρίζει την απασχόληση και επιτρέπει στις ΜμΕ να συμμετάσχουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Επιμένουμε ότι: “Ανάπτυξη χωρίς τις ΜμΕ δεν είναι ανάπτυξη· είναι στατιστική”».

Το υπόμνημα υπογράφου οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών επαρχίας Άργους Θοδωρής Γαβρίλος, Αργολίδας Παναγιώτης Μακρής, Αρκαδίας Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος Κορινθίας Μιχαήλ Μεζίνης , Λακωνίας Σωτήρης Ηλιόπουλος και Μεσσηνίας Γεώργιος Καπερώνης».