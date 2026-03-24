Για να ολοκληρωθεί αρχές Μαΐου η μετάβαση της λειτουργίας του: H Fraport μπαίνει από τώρα στο Αεροδρόμιο

Η αντίστροφη μέτρηση για την μετάβαση της λειτουργίας του Αεροδρομίου της Καλαμάτας στην Fraport έχει ξεκινήσει. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας άναψε “πράσινο” στο αίτημα της Fraport Greece για την έγκριση μετάβασης προσωπικού της και τις αρχικές εργασίες προετοιμασίας στο Αεροδρόμιο, ενόψει της ανάληψης της διαχείρισης του από την Κοινοπραξία που αναμένεται να υλοποιηθεί αρχές Μαΐου.

Η απόφαση εξασφαλίζει τους όρους παρουσίας και εργασίας του κλιμακίου της Fraport που μπαίνει από τώρα στο Αεροδρόμιο και την κατά το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση της διαχείρισης του αερολιμένα από την ΥΠΑ στην FRAPORT.

Το Δ.Σ. της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) με ομόφωνη απόφασή του παρέχει τη σύμφωνη γνώμη στον αναπληρωτή διοικητή Γεώργιο Βαγενά για α) τη σκοπιμότητα σύναψης του συμφωνητικού μεταξύ της Υπηρεσίας και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.” και β) την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας από τον αναπληρωτή διοικητή με τίτλο “Συμφωνητικό”.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται: “Το από 19.02.2026 αίτημα της Fraport Greece για την έγκριση μετάβασης προσωπικού Fraport-Greece και αρχικών εργασιών προετοιμασίας στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, ενόψει ανάληψης της διαχείρισης του Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» (ΚΑΚΛΚ) από την Κοινοπραξία και εν αναμονή υπογραφής της σχετικής Σύμβασης και προκειμένου να προετοιμαστεί η ομαλή ανάληψη της λειτουργίας του αερολιμένα.

Το συνημμένο, στην ανωτέρω εισήγηση, σχέδιο Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.» και του ν.π.δ.δ. «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας», το οποίο έχουν επεξεργαστεί οι νομικοί σύμβουλοι και αρμόδιες Διευθύνσεις της Υ.Π.Α. και το οποίο Α) εξασφαλίζει τους όρους παρουσίας και εργασίας του κλιμακίου της FRAPORT στον ΚΑΚΛΚ και την κατά το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση της διαχείρισης του αερολιμένα από την ΥΠΑ στην FRAPORT, Β) συνοπτικά περιλαμβάνει: α) Αναφορά ως προς τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού της FRAPORT που θα

μεταβεί στον ΚΑΚΛΚ (10 υπάλληλοι) από 16/03/2026. β) Αναλυτική αναφορά των εργασιών (ΙΤ & Τ) που θα πραγματοποιηθούν. γ) Αναφορά περί ευθύνης της εταιρείας για την φύλαξη του κινητού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί. δ) Αναφορά περί ενημέρωσης των ηλεκτρολόγων της εταιρείας για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του αερολιμένα από προσωπικό της ΥΠΑ.

ε) Η ΥΠΑ αναλαμβάνει να παρέχει χώρους και πληροφορίες στους εργαζόμενους της FRAPORT, στο πλαίσιο της εξοικείωσής τους με τον αερολιμένα, να συνεργαστεί με το προσωπικό IT & T κατά την εκτέλεση των εργασιών και να ενημερώσει τους ηλεκτρολόγους, όπως προαναφέρθηκε. στ) Η εταιρεία αναλαμβάνει να συνεργαστεί με την ΥΠΑ και να μην παρεμποδίζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Αεροδρομίου, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών. Θα ενημερώνει έγκαιρα την ΥΠΑ για τα στοιχεία του προσωπικού της. Οι Εργασίες ΙΤ&Τ θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, χωρίς να προκαλείται όχληση στη λειτουργία του αεροδρομίου, ούτε φθορά στους χώρους του κτηρίου και οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και απαλλαγμένοι από τυχόν άχρηστα υλικά. Θα τηρούνται τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η εταιρεία δεν θα υποκατασταθεί από άλλον, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ, θα τηρεί τις ισχύουσες επιχειρησιακές διαδικασίες του αεροδρομίου, ιδίως όσον στο χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών, ενώ θα αποστείλει στο αεροδρόμιο τον εξοπλισμό που απαιτείται στο πλαίσιο υλοποίησης των απαιτήσεων του Συστήματος Εισόδου Εξόδου, η τοποθέτηση του οποίου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης μεταξύ της Εταιρείας και της ΥΠΑ.

Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη χρονική διάρκεια είναι περιορισμένη, ήτοι από 16/03/2026 και μέχρι την ανάληψη της λειτουργίας του αερολιμένα Καλαμάτας από τον παραχωρησιούχο, που αναμένεται να υλοποιηθεί αρχές Μαΐου.

Η ανάγκη διευκόλυνσης της ομαλής μετάβασης της λειτουργίας του ΚΑΚΛΚ από την ΥΠΑ στο νέο φορέα, που έχει αναλάβει την διαχείριση και λειτουργία του βάσει διαγωνιστικής διαδικασίας”.