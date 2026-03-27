Πελοπόννησος: ΕΝΦΙΑ 90,48 εκ. θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες το 2026 για ακίνητα αξίας 31,94 δισ. ευρώ

Ακίνητη περιουσία ύψους 31,94 δισ. ευρώ διαθέτουν 398.724 ιδιοκτήτες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2026.

Ο συνολικός φόρος ανέρχεται σε 90,48 εκατ. ευρώ.

Η μέση αξία ακίνητης περιουσίας ανά ιδιοκτήτη διαμορφώνεται περίπου στα 80.100 ευρώ, κατατάσσοντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου στις χαμηλότερες θέσεις πανελλαδικά και πολύ κοντά στο επίπεδο των λιγότερο «ακριβών» Περιφερειών της χώρας.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η συνολική αξία των ακινήτων φτάνει τα 782,5 δισ. ευρώ και κατανέμεται σε περισσότερους από 7,1 εκατ. ιδιοκτήτες. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται στην Αττική, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν το μισό της συνολικής αξίας, ενώ ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία.

Η εικόνα αποτυπώνει τη γεωγραφία του πλούτου στη χώρα. Τα μεγάλα αστικά και τουριστικά κέντρα συγκεντρώνουν αξίες και ζήτηση, ενώ η περιφέρεια κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα, παρά τη σημαντική συμμετοχή της στον συνολικό αριθμό ιδιοκτητών.