Τελική φάση για παραχώρηση Αεροδρομίου Καλαμάτας: Μένουν τα τυπικά για να μπει η Fraport

Στην τελική ευθεία μπαίνει η παραχώρηση του Αερολιμένα Καλαμάτας, καθώς η σύμβαση έχει ήδη περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο και απομένουν πλέον τα τυπικά βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ypodomes.com , είναι θέμα ημερών να κατατεθεί η σύμβαση στη Βουλή των Ελλήνων και στη συνέχεια λίγων εβδομάδων να υπογραφεί.

Το ρεπορτάζ επιβεβαιώνει ότι το project περνά από τη φάση των ανακοινώσεων στη φάση της υλοποίησης, καθώς μετά τον έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν υπάρχουν πλέον ουσιαστικά εμπόδια. Η διαδικασία κύρωσης από τη Βουλή αποτελεί το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.

Την ίδια ώρα, το δημοσίευμα επιβεβαιώνει πλήρως και το πρόσφατο ρεπορτάζ της «Ε» σχετικά με τη μνημονιακή συμφωνία μεταξύ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και Fraport Greece. Η συμφωνία αυτή δίνει τη δυνατότητα στον παραχωρησιούχο να προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες και να λειτουργήσει το αεροδρόμιο με δικό του προσωπικό πριν από την επίσημη υπογραφή της σύμβασης.

Με απλά λόγια, η διαδικασία «τρέχει» ήδη στην πράξη, παρότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί τυπικά. Αυτό σημαίνει ότι η μετάβαση στο νέο καθεστώς διαχείρισης γίνεται σταδιακά, χωρίς να χαθεί χρόνος μέχρι την κύρωση της σύμβασης.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την Καλαμάτα, καθώς το αεροδρόμιο αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Η ενεργοποίηση της Fraport πριν ακόμη πέσουν οι τελικές υπογραφές δείχνει και την πίεση που υπάρχει να προχωρήσει γρήγορα η επένδυση, ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές και να αυξηθεί η δυναμικότητα του αερολιμένα.

Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό. Η κατάθεση στη Βουλή αναμένεται άμεσα και, εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, η υπογραφή της σύμβασης θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη ανάληψη της διαχείρισης από τη Fraport.

Σύμφωνα με την ypodomes.com “Όπως έχει γίνει γνωστό, ανάδοχο είναι το σχήμα FRAPORT AG – DELTA AIRPORT INVESTMENTS Α.Ε. – ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε. με το δικαίωμα διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος». Η εταιρεία η εταιρεία «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.» (Kalamata Airport A.E.) ιδρύθηκε επίσημα στις 7 Ιουλίου 2025, για 40 χρόνια από την ημέρα ενεργοποίησης της σύμβασης παραχώρησης.

H συγκεκριμένη εταιρεία είναι διαφορετική από την Fraport Greece που έχει αναλάβει επίσης μέσω άλλης σύμβασης παραχώρησης 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων της Θεσσαλονίκης, της Ρόδου, των Χανίων, της Κέρκυρας κ.α.

Το ποσό που θα καταβληθεί στο Υπερταμείο ανέρχεται συνολικά στα 45,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα € 45 εκατ. θα καταβληθούν στην αρχή της περιόδου παραχώρησης, ενώ οι συνολικές ροές προς το Υπερταμείο αναμένεται να ξεπεράσουν τα € 71 εκατ. κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του επενδυτή στις προοπτικές του έργου.

Επιπλέον, ο επενδυτής δεσμεύεται να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους € 28,3 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τριετία της παραχώρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

-Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

-Επέκταση και αναβάθμιση του αεροσταθμού, καθώς και κατασκευή νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών σε απαλλοτριωμένη έκταση περίπου 50 στρεμμάτων.

-Υποδομές τεχνολογίας (IT Infrastructure).

-Καταστήματα λιανικής (Duty Free) και εστίασης (F&B).

Σημειώνεται επίσης ότι το Υπερταμείο θα αποκτήσει, άνευ ανταλλάγματος, το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου από τους αρχικούς μετόχους.»