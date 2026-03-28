3,4 εκ ευρώ για αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στη Μάνη

Προσωρινός ανάδοχος για τη δεξαμενή ύδρευσης στον Αγιο Νικόλαο
Προσωρινό ανάδοχο για το έργο κατασκευής δεξαμενής ύδρευσης στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου, ανέδειξε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Μάνης.
Ειδικότερα: Ενέκρινε το πρακτικό Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης διαπραγμάτευσης του έργου. Κατακύρωσε τη σύμβαση στον εργολάβο δημοσίων έργων “Μέγγος Ηλίας του Παναγιώτη”, του οποίου η μέση έκπτωση είναι 1%. Κι εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Δυτικής Μάνης Γιώργο Χιουρέα να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.