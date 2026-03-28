3,4 εκ ευρώ για αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στη Μάνη

Χρηματοδότηση ποσού 3.418.899,31 ευρώ, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο “Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης λόγω παλαιότητας και αμιάντου από πηγές Βυρού έως κοινότητα Πύργου”, αποδέχθηκε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Μάνης, στην τελευταία της συνεδρίαση.

Προσωρινός ανάδοχος για τη δεξαμενή ύδρευσης στον Αγιο Νικόλαο

Προσωρινό ανάδοχο για το έργο κατασκευής δεξαμενής ύδρευσης στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου, ανέδειξε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Ειδικότερα: Ενέκρινε το πρακτικό Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης διαπραγμάτευσης του έργου. Κατακύρωσε τη σύμβαση στον εργολάβο δημοσίων έργων “Μέγγος Ηλίας του Παναγιώτη”, του οποίου η μέση έκπτωση είναι 1%. Κι εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Δυτικής Μάνης Γιώργο Χιουρέα να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.