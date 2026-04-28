Η Πορφυλένια Κανελλοπούλου στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Στη σχέση της νέας γενιάς με την πολιτική και στις πολλαπλές κρίσεις που διαμόρφωσαν την πολιτική της συνείδηση, επικεντρώθηκε η συζήτηση που διεξήχθη στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου συμμετείχε και η Πορφυλένια Κανελλοπούλου.

Τη συγκεκριμένη συζήτηση συντόνισε ο Ορέστης Χατζηγιαννάκης, Senior Content Manager, Delphi Economic Forum. Ό Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, αναφέρθηκε στη γενιά που μεγάλωσε με υψηλές προσδοκίες, αλλά ενηλικιώθηκε μέσα σε διαδοχικές κρίσεις, από την οικονομική κρίση έως την πανδημία. Όπως σημείωσε, "εμείς ως γενιά μεγαλώσαμε με την ευμάρεια της Ελλάδας, υψηλές προσδοκίες, τα όνειρά μας και όταν βγήκαμε στον ακαδημαϊκό χώρο ή στη δουλειά, φάγαμε οικονομική κρίση, πανδημία και χίλια δύο άλλα". Τόνισε ότι οι νέοι δεν είναι λιγότερο πολιτικοποιημένοι, αλλά έχουν πιο χαλαρούς κομματικούς δεσμούς. "Δεν πιστεύω ότι οι νέοι είναι λιγότερο πολιτικοποιημένοι, έχουν χαλαρώτερους κομματικούς δεσμούς", επεσήμανε. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη η πολιτική να γίνει ξανά χρήσιμη, λέγοντας "από το να καθόμαστε να τσακωνόμαστε στα πάνελ για βλακείες. Να πει ο καθένας από μας την πρότασή του".

Ο Βασίλης Κουτσούμπας, σύμβουλος του Πρωθυπουργού για την Ψηφιακή Πολιτική και το AI, εστίασε στην απόσταση ανάμεσα στην ταχύτητα της τεχνολογίας και στις δυνατότητες προσαρμογής του κράτους. Όπως ανέφερε, "αν δείτε το λειτουργικό σύστημα ενός κράτους είναι φτιαγμένο για μια άλλη εποχή", εξηγώντας ότι οι δημόσιες διαδικασίες παραμένουν συχνά δύσκαμπτες και δομικά επιφυλακτικές απέναντι στο ρίσκο. Τόνισε ότι οι πολιτικοί οφείλουν να κατανοούν τη σημασία της τεχνολογίας και να μπορούν να την αξιοποιούν παραγωγικά. "Αυτό που πρέπει να έχει ένας πολιτικός είναι μια αντίληψη της σημασίας της τεχνολογίας", δήλωσε χαρακτηριστικά και κατέληξε πως χωρίς κεντρική πολιτική προτεραιοποίηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί να προχωρήσει.

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης, υπεύθυνος του Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, ανέδειξε την ανάγκη τα ζητήματα της νέας γενιάς να μπουν στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης και να μη θεωρούνται δευτερεύοντα. Όπως είπε, "αυτό που έλειπε από την ελληνική πολιτική σκηνή είναι το να μπορούμε να συζητάμε ανοιχτά και ως κεντρικά ζητήματα αυτά που αφορούν τη γενιά μας". Αναφέρθηκε ειδικά στο στεγαστικό, στους μισθούς και στο δημογραφικό, τονίζοντας ότι η γενιά των πολυκρίσεων έμαθε πως η σταθερότητα δεν εγγυάται ασφάλεια: "Η γενιά μας είναι η γενιά των πολυκρίσεων. Έμαθε ότι αν μείνει σταθερή, μπορεί και να χάσει". Υπογράμμισε επίσης ότι η πολιτική συμμετοχή προϋποθέτει κάλυψη βασικών αναγκών. "Αν δεν έχεις καλύψει τις βασικές σου ανάγκες, είσαι πλήρως εξαρτώμενος, δεν μπορείς να ασχοληθείς με την πολιτική", δήλωσε.

Η Πορφυλένια Κανελλοπούλου, δικηγόρος και πρώην υποψήφια βουλευτής ΝΔ, στάθηκε στον μετασχηματισμό της πολιτικής συμμετοχής των νέων, σημειώνοντας ότι η σχέση τους με την πολιτική παραμένει ενεργή, αλλά εκφράζεται συχνά έξω από τα παραδοσιακά κομματικά κανάλια. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, "δεν είναι η αδιαφορία το θέμα των νέων, είναι η θεσμική απόσταση". Περιέγραψε τη σημερινή περίοδο ως φάση επαναπολιτικοποίησης και τόνισε ότι η σταθερή εργασία και το βιοτικό επίπεδο ενισχύουν τη δυνατότητα συμμετοχής στον δημόσιο βίο. Αναφερόμενη στην περιφέρεια, σημείωσε ότι οι νέοι έχουν άποψη και ενδιαφέρον για ζητήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση έως την περιφερειακή ανάπτυξη, καταλήγοντας: "Οι αλλαγές στην πολιτική και στην κοινωνία θα έρθουν από αυτούς που θα αποφασίσουν να εμπλακούν".