Ξένοι το 75% των αγοραστών εξοχικής κατοικίας στη Μεσσηνία

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με έρευνα της Engel & Volkers που δημοσίευσε η kathimerini.gr έως και το 75% των αγοραστών εξοχικής κατοικίας στη Μεσσηνία είναι ξένοι ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη γειτονική Λακωνία είναι 65%. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μεγάλη ζήτηση για εξοχική κατοικία υπάρχει επίσης στο Ναύπλιο και στο Πόρτο Χέλι όπου το ποσοστό ξένων αγοραστών ανέρχεται στο 75%.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ της kathimerini.gr Αγοραστές από πληθώρα χωρών, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, συνθέτουν τον «χάρτη» της αγοράς εξοχικής κατοικίας το 2025. Μάλιστα, το ποσοστό των ξένων αγοραστών στον συγκεκριμένο τομέα αποτελεί την πλειονότητα, με εξαίρεση κάποιες μεμονωμένες περιοχές, κοντά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου υπάρχει εντονότερο ελληνικό «χρώμα». Αυτό προκύπτει με βάση τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποίησε το δίκτυο μεσιτικών γραφείων Engel & Volkers.

Με βάση αυτή, η ζήτηση για εξοχικά παραμένει σε υψηλό επίπεδο και οι τιμές εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και στο υπόλοιπο του έτους, χωρίς όμως μεγάλες αυξήσεις. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Γιώργο Πέτρα, «οι αγοραστικές ομάδες διαφέρουν ανά περιοχή και προέρχονται κυρίως από την Κεντρική Ευρώπη (Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία), τις ΗΠΑ, τον Λίβανο, το Ισραήλ, τα Βαλκάνια και την Τουρκία. Η ζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε βίλες με πισίνα και θέα στη θάλασσα, ενώ στα πιο πολυτελή ακίνητα η άμεση πρόσβαση σε παραλία αποτελεί βασικό ζητούμενο».