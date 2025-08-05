Ξένοι το 75% των αγοραστών εξοχικής κατοικίας στη Μεσσηνία

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με έρευνα της Engel & Volkers που δημοσίευσε η kathimerini.gr έως και το 75% των αγοραστών εξοχικής κατοικίας στη Μεσσηνία είναι ξένοι ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη γειτονική Λακωνία είναι 65%. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μεγάλη ζήτηση για εξοχική κατοικία υπάρχει επίσης στο Ναύπλιο και στο Πόρτο Χέλι όπου το ποσοστό ξένων αγοραστών ανέρχεται στο 75%.
Αναλυτικά το ρεπορτάζ της kathimerini.gr Αγοραστές από πληθώρα χωρών, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, συνθέτουν τον «χάρτη» της αγοράς εξοχικής κατοικίας το 2025. Μάλιστα, το ποσοστό των ξένων αγοραστών στον συγκεκριμένο τομέα αποτελεί την πλειονότητα, με εξαίρεση κάποιες μεμονωμένες περιοχές, κοντά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου υπάρχει εντονότερο ελληνικό «χρώμα». Αυτό προκύπτει με βάση τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποίησε το δίκτυο μεσιτικών γραφείων Engel & Volkers.
Με βάση αυτή, η ζήτηση για εξοχικά παραμένει σε υψηλό επίπεδο και οι τιμές εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και στο υπόλοιπο του έτους, χωρίς όμως μεγάλες αυξήσεις. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Γιώργο Πέτρα, «οι αγοραστικές ομάδες διαφέρουν ανά περιοχή και προέρχονται κυρίως από την Κεντρική Ευρώπη (Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία), τις ΗΠΑ, τον Λίβανο, το Ισραήλ, τα Βαλκάνια και την Τουρκία. Η ζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε βίλες με πισίνα και θέα στη θάλασσα, ενώ στα πιο πολυτελή ακίνητα η άμεση πρόσβαση σε παραλία αποτελεί βασικό ζητούμενο».
- Υδρα – Σπέτσες. Πρόκειται για δύο από τα πιο δημοφιλή και κοσμοπολίτικα νησιά, με σημαντική ιστορία, με αποτέλεσμα να προτιμώνται από μεγάλο ποσοστό ξένων αγοραστών, το οποίο κυμαίνεται από 70%-85%. Η κοντινή απόσταση από την Αττική (2-2,5 ώρες) λειτουργεί ως πρόσθετο πλεονέκτημα. Το αγοραστικό κοινό είναι υψηλής εισοδηματικής στάθμης και περιλαμβάνει επενδυτές, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, ακόμη και πολιτικούς. Εκτός από τους Ελληνες, οι περισσότεροι αγοραστές προέρχονται από χώρες, όπως το Ην. Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.
- Μύκονος. Φιλοξενώντας ορισμένα από τα ακριβότερα ακίνητα της χώρας, η Μύκονος συνεχίζει να προσελκύει ξένους αγοραστές σε ποσοστό που κυμαίνεται από 60%-70%, προσφέροντας ένα προφίλ κοσμοπολίτικο. Οι αγοραστές προέρχονται από χώρες, όπως η Ιταλία, ο Λίβανος και η Γαλλία, με το βασικό ζητούμενο να είναι βίλες με πισίνα και θέα στη θάλασσα, ενώ όσο αυξάνεται ο προϋπολογισμός τόσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις (π.χ. κοντά στη θάλασσα).
- Πάρος. Μεταξύ 60%-70% είναι το ποσοστό ξένων αγοραστών και στην Πάρο, με τη ζήτηση να επικεντρώνεται κυρίως σε βίλες κάτω των 170 τ.μ. Οι περισσότεροι αγοραστές προέρχονται από τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Γερμανία και το Ισραήλ, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν και επενδυτικό προφίλ, δηλαδή αναζητούν ακίνητα που να είναι κατάλληλα και για εκμετάλλευση, με έμφαση σε νέες κατασκευές, ώστε να υπάρχει και μελλοντική υπεραξία σε ενδεχόμενη μεταπώληση.
- Σαντορίνη. Η φυσική ομορφιά και το τοπίο της Σαντορίνης συνεχίζουν να προσελκύουν μεγάλους αριθμούς ξένων αγοραστών, κυρίως πολυτελών κατοικιών. Το ποσοστό επί του συνόλου των αγοραπωλησιών κυμαίνεται μεταξύ 80%-85%, με τους περισσότερους αγοραστές να προέρχονται από χώρες, όπως οι ΗΠΑ, το Ην. Βασίλειο, η Γερμανία και η Ιταλία. Προτιμητέα είναι τα ακίνητα με θέα στην Καλντέρα και αυθεντική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική.
- Ρόδος. Διαφορετικό σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας είναι το κοινό των αγοραστών στη Ρόδο. Εκτός από τους Ελληνες, ξεχωρίζουν οι αγοραστές από την Ευρώπη και ιδίως οι συνταξιούχοι ή επαγγελματίες που αναζητούν ένα εξοχικό ακίνητο σε ένα ηλιόλουστο μέρος. Το ποσοστό των ξένων αγοραστών κυμαίνεται από 60% έως 65%, ενώ οι κύριες αγορές είναι η Γερμανία, το Ην. Βασίλειο, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και το Ισραήλ.
- Χαλκιδική. Μέχρι και 85% των αγοραστών εξοχικών στη Χαλκιδική προέρχονται από το εξωτερικό, με την περιοχή να προσελκύει αγοραστές από πλειάδα χωρών, πέραν ασφαλώς των Ελλήνων, κυρίως από τη Β. Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι επίσης και ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και Ελληνες της διασποράς, δεύτερης ή ακόμη και τρίτης γενιάς, από χώρες όπως η Γερμανία και η Αυστρία. Πολλοί αγοραστές προέρχονται επίσης από τη Γαλλία και το Ην. Βασίλειο. Η δεύτερη μεγαλύτερη υποκατηγορία αφορά τους αγοραστές από τα Βαλκάνια, που αποτελούν περίπου το 30%-35% του συνόλου. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι και εκείνοι που προέρχονται από τη Βόρεια Μακεδονία. Αγοραστικό ενδιαφέρον παρατηρείται επίσης από το Ισραήλ και την Τουρκία.
- Αργολίδα – Πόρτο Χέλι. Από τις περιοχές που έχει προσελκύσει σημαντικό αριθμό αγοραστών, με έμφαση σε πολυτελείς κατασκευές, είναι η Αργολίδα και ειδικά σημεία όπως το Πόρτο Χέλι και η γύρω περιοχή. Η κοντινή απόσταση από την Αθήνα (2-2,5 ώρες οδικώς), το φυσικό τοπίο και οι καλές υποδομές, λειτουργούν ως δέλεαρ για πολλούς επενδυτές υψηλών εισοδημάτων από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα το ποσοστό των ξένων επί του συνόλου των αγοραπωλησιών να κυμαίνεται από 60% έως 75%. Πρόκειται για ανθρώπους που προέρχονται κυρίως από το Ην. Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τις ΗΠΑ, την Ελβετία και το Ισραήλ.