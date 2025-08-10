Υψηλό ποσοστό βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Πελοπόννησο - Καλύπτει το έλλειμμα ξενοδοχειακών κλινών

Το 26,9% των συνολικών διανυκτερεύσεων του 2024 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγινε σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και το ποσοστό αυτό είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Ελλάδα μετά την Αττική (42,4%) και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (30,2%).

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι το έλλειμμα ξενοδοχειακών κλινών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό από τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ειδικά τους θερινούς μήνες αιχμής. Σε απόλυτους αριθμούς το 2024 καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συνολικά 7.611.875 διανυκτερεύσεις από τις οποίες οι 5.567941 σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και οι 2.034.934 σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σε σχέση με το 2023 πέρσι συνολικά πέρσι οι διανυκτερεύσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αυξήθηκαν κατά 6,6%, στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια κατά 2,8% και στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά 18,7%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά διανυκτερεύσεων σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε σχέση με το σύνολο των διανυκτερεύσεων καταγράφηκαν τον Οκτώβριο (31,4%), το Δεκέμβριο (31%) και τον Αύγουστο (30,8%). Στον αντίποδα τα μικρότερα ποσοστό καταγράφηκε τον Απρίλιο (19,9%), το Φεβρουάριο (20,2%) και τον Ιανουάριο 22%

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες: