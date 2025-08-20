Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Ρεκόρ επιβατών διεθνών πτήσεων το πρώτο επτάμηνο του 2025

Αύξηση αφίξεων επιβατών διεθνών πτήσεων 7,7% το πρώτο επτάμηνο και 9,7% το Ιούλιο καταγράφηκε σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, στον Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Οι 88.692 αφίξεις του πρώτου επτάμηνου αποτελούν νέο ρεκόρ καθώς ξεπεράστηκε το ρεκόρ των 86.552 αφίξεων του 2022. Καλύτερος Ιούλιος όμως παραμένει του 2022 με 35.184 αφίξεις αφού φέτος τον Ιούλιο καταγράφηκαν 32.927 αφίξεις διεθνών πτήσεων. Το 40,03% των αφίξεων του πρώτου επταμήνου πραγματοποιήθηκε με πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 16,84% με πτήσεις από τη Γερμανία και το 9,28% με πτήσεις από την Ολλανδία.

Συνολικά τον Ιούλιο από και προς τον Αερολιμένα Καλαμάτας ταξίδεψαν με 710 διεθνείς, εγχώριες και πτήσεις αεροταξί 66.378 επιβάτες (34.730 αφίξεις, 31.634 αναχωρήσεις και 14 διελεύσεις.

Με 415 διεθνείς πτήσεις ταξίδεψαν συνολικά 62.760 επιβάτες (32.927 αφίξεις και 29.833 αναχωρήσεις). Η μέση διεθνής πτήση είχε 151,2 επιβάτες.

Με 59 πτήσεις εσωτερικού ταξίδεψαν συνολικά 2.865 επιβάτες (1.432 αφίξεις και 1.433 αναχωρήσεις). Η μέση εγχώρια πτήση είχε 48,5 επιβάτες.

Με 236 αεροταξί ταξίδεψαν συνολικά 739 επιβάτες (371 αφίξεις και 368 αναχωρήσεις) Η μέση πτήση αεροταξί είχε 3,1 επιβάτες.

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες: